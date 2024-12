Maďarsko rokuje s Moskvou a Kyjevom o zachovaní dodávok plynu cez Ukrajinu

Plynovod cez Ukrajinu je jednou z posledných hlavných trás ruského plynu do Európy. Koncom tohto roka sa však má uzavrieť. Kyjev totiž nechce predĺžiť päťročnú dohodu o tranzite. Touto trasou prúdi plyn na Slovensko, do Česka a Rakúska.

„Teraz skúšame trik... že čo ak by plyn v čase, keď vstúpi na územie Ukrajiny, už nebol ruský, ale bol by už vo vlastníctve kupujúcich,“ uviedol Orbán na brífingu. „Takže plyn, ktorý by vstúpil na Ukrajinu, by už nebol ruský plyn, ale bol by to maďarský plyn.“

Orbán uviedol, že prebiehajú rozhovory a nie je jasné, či to ruský partner a Ukrajina budú akceptovať, ale Maďarsko sa nechce vzdať ukrajinskej tranzitnej trasy pre plyn.

Maďarsko tento rok doviezlo približne 7,5 miliardy kubických metrov ruského plynu cez plynovod Turkstream a ďalšie objemy cez Rumunsko.