Prezident: Slovensko má potenciál byť aktívnym hráčom v oblasti AI

Umelá inteligencia (AI) preniká do zdravotníctva, dopravy či armády, pričom prináša revolúciu do životov ľudí. Slovensko by tak malo využiť potenciál umelej inteligencie najmä na zlepšenie fungovania krajiny. Na bratislavskom hrade to povedal prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti konferencie Itapa, ktorá bola na túto tému zameraná.

„Umelá inteligencia prináša revolúciu do našich životov a mení naše fungovanie tak, ako si to možno ešte dnes nedokážeme predstaviť, a preto je dôležité, aby sme o týchto veciach hovorili. Umelá inteligencia na jednej strane prináša obrovské množstvo výhod a pozitív, ale na druhej strane prináša aj množstvo nových fenoménov, o ktorých budeme musieť hovoriť a pred ktorými sa budeme musieť vedieť aj reálne chrániť,“ uviedol Pellegrini.

Zdôraznil, že aplikácie s umelou inteligenciou uľahčujú ľuďom život, keďže vytvárajú obsah, ktorý dokážu efektívne využiť. Rovnako AI preniká aj do regulovania dopravy či do oblasti armády a bezpečnosti, keď rôzne systémy dokážu rozoznať tváre alebo monitorovať pohyb človeka. Dôležitú úlohu hrá podľa neho aj v zdravotníctve, kde dokáže už v súčasnosti efektívne vyhodnotiť vzorky z CT vyšetrení či röntgenov a v budúcnosti bude kľúčová aj pri stanovení diagnózy. Slovensko by sa tak malo otvárať novým technológiám, akou je aj umelá inteligencia.

„Mali by sme nájsť projekty a priestor, kde štát nasadí umelú inteligenciu na zlepšenie fungovania svojej krajiny, či už je to kontrolou každého jedného eura, ktoré sa míňa zo štátneho rozpočtu, zvýšením efektivity štátnych výdavkov, alebo nasadzovaním umelej inteligencie na vykonávanie kompletnej agendy,“ uzavrel Pellegrini.