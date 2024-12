Rokovania o novej vláde vo Francúzsku budú bez strany Le Penovej a Mélenchona

Prvé kolo rokovaní o novej vláde, označenej za "vládu všeobecného záujmu", sa začne v utorok o 14.00 h. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámila tlačová služba Elyzejského paláca, informuje TASR.

Denník Le Figaro napísal, že Macronovým cieľom je rokovať so stranami hlásiacimi sa k hodnotám Francúzskej republiky a dohodnúť sa na premiérovi, ktorý by mal v parlamente podporu dostatočného počtu poslancov, čím by sa zabránilo zvrhnutiu budúcej vlády. Macron tiež dúfa, že s parlamentnými stranami dospeje i k akémusi „paktu o neútočení“, ktorý ukončí súčasnú politickú krízu.

Macron hľadá náhradu za konzervatívneho premiéra Michela Barniera, ktorému parlament minulý týždeň vyslovil nedôveru. Barnier totiž predtým využil svoju právomoc na prijatie návrhu zákona o rozpočte sociálneho zabezpečenia bez jeho schválenia hlasovaním v parlamente.

Medzičasom líderka strany Ekologisti (LE) Marine Tondelierová v pondelok večer vylúčila, že by sa jej strana podieľala na „vláde všeobecného záujmu“ s konzervatívnou stranou Republikáni (LR) alebo centristickou stranou Spolu (ENS) spájanou s Macronom „alebo ktovie s kým ďalším“.

Zdôraznila, že LE sú „verní Novému ľudovému frontu“ (NFP) - ľavicovej aliancii, ktorá vznikla krátko pred predčasnými voľbami a spája názorovo rozdelených socialistov, zelených, komunistov či krajne ľavicovú LFI. Dodala, že jedinou vládou všeobecného záujmu je vláda NFP, ktorý v predčasných voľbách získal od voličov najsilnejší mandát.