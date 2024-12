Česká polícia zasahuje na univerzite v Plzni, dostala hlásenie o streľbe

„Prijali sme oznámenie o výstreloch v areáli Západočeskej univerzity v Univerzitnej ulici v Plzni. Na miesto ihneď vyrazilo množstvo policajných síl a prostriedkov. Bližšie informácie opäť poskytneme, až to bude možné,“ napísala polícia.

Podľa servera iDNES.cz ide o budovu Strojnej a ekonomickej fakulty. Budovu evakuujú.

„Skutočne sme prijali oznámenie, že by mala byť počuť streľba. Na mieste už je niekoľko policajných jednotiek, zásahová a poriadková. Avšak podľa informácií od kolegov nikoho po príjazde strieľať nepočuli,“ citoval hovorcu plzenskej polície Ondřeja Hodana server iRozhlas.cz.

Český minister vnútra Vít Rakušan na sieti X uviedol, že je v spojení s rektorom Západočeskej univerzity aj s plzenským primátorom a hejtmanom Plzenského kraja. „Polícia situáciu na mieste rieši a bude o vývoji informovať,“ dodal. Vo vysielaní stanice ČT24 neskôr uviedol, že na mieste sú všetky jednotky, ktoré sú k dispozícii v rámci Plzenského kraja. Polícia bola podľa neho na mieste do niekoľkých minút od hlásenia.

„Polícia oznámenie o streľbe rozhodne nebrala na ľahkú váhu, boli aktivované všetky jednotky, ktoré mali byť, vrátane jednotky rýchleho nasadenia URNA,“ podotkol Rakušan. Polícia má podľa neho situáciu pod kontrolou. „Išlo o jedno solitérne hlásenie, jedno zavolanie. Ale, samozrejme, nemôže to byť brané na ľahkú váhu a po všetkých skúsenostiach, ktoré polícia má, k tomu pristupuje so všetkou vážnosťou,“ doplnil.

Polícia na sieti X neskôr spresnila, že na mieste sú hliadky základných organizačných článkov, prvosledové hliadky a zásahová jednotka. Povolaní boli aj policajti z útvaru URNA a zo vzduchu situáciu monitoruje vrtuľník.

Podľa hovorkyne univerzity Andrey Čandovej na tiesňovú linku zavolal ich študent. „Niekedy po štvrtej hodine zavolal jeden z našich študentov na tiesňovú linku, že v okolí Fakulty ekonomickej počul streľbu alebo zvuky podobné streľbe. V tej chvíli na miesto vyrazila polícia, evakuovala ekonomickú a strojnú fakultu, čo je jedna spoločná budova. Prechádzajú ale aj ostatné naše budovy a preverujú, či vôbec to oznámenie je založené na pravde alebo nie,“ povedala vo vysielaní stanice ČT24. Dodala, že žiadni zranení nie sú hlásení.

To potvrdila aj hovorkyňa krajskej záchrannej služby v Plzni Andrea Divišová. „Záchranná služba na mieste nezasahuje. Zatiaľ to nevyzerá, že by malo dôjsť k nejakému útoku,“ citoval Divišovú server iDNES.cz.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.