Deväť závodov Volkswagenu štrajkuje

Volkswagen, najväčší európsky výrobca automobilov, sa totiž zmieta v hlbokej kríze. Manažment preto plánuje zatvárať niektoré prevádzky v Nemecku, po prvý raz v 87-ročnej histórii spoločnosti. Potrebuje totiž drasticky znížiť vysoké náklady na pracovnú silu v Nemecku a zvýšiť zisk, aby si ubránil podiel na trhu zoči-voči lacnej konkurencii z Číny a poklesu dopytu po automobiloch.

Pracovníci na ranných zmenách štrajkovali dve hodiny, zatiaľ čo tí, ktorí pracujú popoludní, plánujú odísť z práce skôr na protest proti požiadavkám vedenia, medzi ktoré patrí aj plošné zníženie miezd o 10 %.

Zástupcovia odborov a manažment sa opäť stretnú 9. decembra, aby pokračovali v rokovaniach o novej pracovnej zmluve pre zamestnancov nemeckej divízie VW. Odbory pritom avizovali, že odmietnu všetky návrhy, ktoré nebudú zahŕňať dlhodobé plány na udržanie výroby v každom závode VW.

V sobotu (30. 11.) vypršala platnosť dohody o tzv. „pracovnom mieri“, ktorá bránila štrajkom alebo iným akciám. Štrajky môžu trvať 24 hodín alebo aj neobmedzený čas, ak nedôjde k dohode na ďalšom kole vyjednávaní 9. decembra. V hlavnom závode Volkswagenu, vo Wolfsburgu, pondelkový dvojhodinový štrajk znamená, že sa vyrobí o niekoľko stoviek áut menej vrátane ikonického Golfu, uviedli odborové zdroje.

Kríza v najväčšej európskej automobilke zasiahla Nemecko v čase ekonomickej neistoty a domácich politických otrasov, ako aj širších problémov v automobilovom sektore v Európe. Generálny riaditeľ konkurenčnej spoločnosti Stellantis Carlos Tavares v nedeľu (1. 12.) náhle odstúpil po tom, čo skupina tento rok stratila približne 40 % svojej hodnoty.

Hovorca Volkswagenu uviedol, že automobilka rešpektuje právo zamestnancov na štrajk a podnikla kroky na zabezpečenie základnej úrovne dodávok zákazníkom a minimalizáciu dôsledkov štrajku.

Odbory navrhli opatrenia, vďaka ktorým by sa ušetrilo 1,5 miliardy eur, vrátane zrieknutia sa odmien v rokoch 2025 a 2026. Vedenie to však zamietlo ako nereálne a uviedlo, že by to len oddialilo nevyhnutné. Podľa manažmentu v dôsledku poklesu predaja v Európe má spoločnosť v súčasnosti nevyužitú kapacitu na výrobu približne 500.000 vozidiel ročne vo svojich závodoch, teda zhruba kapacitu dvoch tovární.

Najmä výkon základnej značky VW zaostáva za ostatnými značkami v portfóliu skupiny. K tomu je potrebné pridať problémy pri prechode na elektrické vozidlá.

Za prvých deväť mesiacov 2024 sa zisky koncernu VW prepadli, hoci spoločnosť ani zďaleka nie je v červených číslach. Vedenie však tvrdí, že na financovanie veľkých investícií potrebných v nasledujúcich rokoch na prechod na elektrické vozidlá a uvedenie nových modelov na trh sú v značke Volkswagen potrebné väčšie ziskové marže.