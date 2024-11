Biden: Po rozsiahlom útoku Ruska na Ukrajinu je podpora Kyjeva ešte dôležitejšia

Zároveň vyjadril silnú podporu Ukrajine pred nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do úradu.

„Tento útok je neprijateľný a slúži ako ďalšia pripomienka dôležitosti a naliehavosti podpory pre ukrajinský ľud proti ruskej agresii,“ ozrejmil Biden vo vyhlásení. Reagoval tak na štvrtkový úder Ruska, ktoré zaútočilo takmer 200 raketami a dronmi na energetickú sieť Ukrajiny. V dôsledku toho zostal vyše milión ľudí bez elektriny.

„V tento deň je môj odkaz pre Ukrajincov jasný, Spojené štáty stoja pri vás,“ dodal Biden, ktorý sa v posledných týždňoch svojho pôsobenia v Bielom dome snaží zintenzívniť podporu Kyjeva. Očakáva sa totiž, že Trump prinesie zmenu v politike voči Ukrajine, píše AFP.

Novozvolený prezident Trump prisľúbil rýchle ukončenie konfliktu sprostredkovaním dohody o prímerí medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Kritici však varovali, že Trump na to pravdepodobne využije tlak v rámci vojenskej pomoci USA. Mohol by tak prinútiť Kyjev prijať dohodu, pre ktorú stratí okupované územia, poprípade sa tiež vzdá možnosti vstúpiť do NATO.

Trump ešte v stredu oznámil, že za osobitného vyslanca USA pre Ukrajinu vymenuje generála Keitha Kellogga, spoluautora dokumentu vyzývajúceho Washington na využitie vojenskej pomoci ako prostriedku na presadenie mierových rokovaní.