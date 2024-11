Mexiko varuje Trumpa pred hospodárskymi dôsledkami nových ciel

Vyhlásila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorá zároveň svojho novozvoleného amerického kolegu vyzvala na dialóg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Jedno clo bude nasledovať druhé a tak ďalej, až kým neohrozíme naše spoločné podniky,“ uviedla Sheinbaumová v liste adresovanom Trumpovi, ktorý prečítala v utorok na tlačovej konferencii s tým, že ho plánuje odoslať neskôr počas dňa. Clá spôsobia infláciu a stratu pracovných miest v oboch krajinách, povedal prezidentka a dodala, že sa bude usilovať o telefonát s Trumpom.

Trump v noci na utorok vyhlásil, že jedným z jeho prvých krokov po nástupe do funkcie bude podpísanie výkonného nariadenia, ktorým uvalí clá na všetky tovary dovezené do USA z Mexika a Kanady, a to vo výške 25 percent. Clá sa o 10 percent zvýšia aj na tovary pochádzajúce z Číny. Svoje rozhodnutie odôvodnil nedostatočným bojom týchto štátov proti pašovaniu drog a ilegálnej migrácii. Clá by obzvlášť tvrdo zasiahli amerických výrobcov automobilov so závodmi v Mexiku, ako sú General Motors a Ford, upozornila Sheinbaumová.

Mexický automobilový priemysel je najdôležitejším výrobným odvetvím krajiny a tvorí viac ako 35 % hodnoty jej vývozu priemyselných výrobkov. USA sú s veľkým odstupom najdôležitejšou exportnou destináciou pre vozidlá vyrobené v Mexiku, pričom až 79 % z nich smeruje cez hranice na sever. Celkovo Mexiko zodpovedá za takmer 25 % výroby automobilov v Severnej Amerike.