Odbory Volkswagen vyzvali vedenie automobilky, aby "urobilo ústretový krok"

Tisíce nahnevaných zamestnancov Volkswagenu z celého Nemecka sa vo štvrtok zišli pred sídlom spoločnosti, kde sa začalo tretie kolo rokovaní o kolektívnej zmluve, aby protestovali proti hroziacemu hromadnému prepúšťaniu.

Odborový zväz IG Metall uviedol, že vo Wolfsburgu protestuje viac ako 6000 zamestnancov zo všetkých závodov VW v Nemecku.

Volkswagen požaduje plošné zníženie miezd o 10 %. Argumentuje, že potrebuje znížiť náklady, aby si ubránil podiel na trhu, odkiaľ ho vytláča lacná konkurencia z Číny. Hrozí tiež, že po prvý raz vo svojej 87-ročnej histórii zatvorí závody v Nemecku.

Údaje zo spoločnosti a z priemyslu ukázali, že automobilka míňa väčšiu časť tržieb na náklady na prácu ako jej hlavní konkurenti.

Problémy v najväčšej európskej automobilke vyvolali širšie obavy o postavenie Nemecka ako priemyselnej veľmoci v období pred predčasnými voľbami vo februári, v ktorých sú ekonomické výsledky kancelára Olafa Scholza v centre pozornosti.

Odbory v stredu (20. 11.) navrhli, že sa vzdajú odmien na dva roky. Chcú takisto vytvoriť fond na financovanie dočasného skrátenia pracovného času v menej produktívnych oblastiach podnikania. Tieto opatrenia majú zabrániť prepúšťaniu, keďže prinesú úspory 1,5 miliardy eur. Podmienkou však je, aby vedenie vylúčilo zatvorenie závodov, čo Volkswagen odmietol urobiť.

Na dosiahnutie riešenia pred Vianocami je potrebné, aby druhá strana urobila veľký ústretový rok, povedal vyjednávač odborov IG Metall Thorsten Gröger. Pohrozil, že „výrobné linky môžu zostať stáť“.

Ak manažment návrhy odmietne, odbory, mocná sila vo Volkswagene, ktorá má pod kontrolou polovicu kresiel v dozornej rade, budú požadovať zvýšenie platov o 7 % popri zákaze zatvárania závodov.

V prípade, že požiadavky odborov nebudú splnené, zamestnanci v Nemecku by mohli od decembra štrajkovať. Budú to prvé veľké štrajky od roku 2018, keď sa v Nemecku do protestov za vyššie mzdy zapojilo viac ako 50.000 zamestnancov.

„Vítame, že zástupcovia zamestnancov signalizujú otvorenosť opatreniam o mzdových nákladoch a nadmernej kapacite. V rámci rokovaní pôjdeme do podrobnej výmeny názorov,“ uviedol pred rozhovormi člen predstavenstva Volkswagenu Gunnar Kilian.

Odbory medzitým vyzvali vlastníkov Volkswagenu, aby šetrili aj na sebe, čo by podľa analytikov bolo negatívne pre najväčšieho akcionára Porsche SE.

Návrh odborov „sa zdá byť ďaleko od toho, čo chce vedenie VW dosiahnuť pri rokovaniach“, domnievajú sa experti.