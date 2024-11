KDH: Slovensko potrebuje v meniacom sa svete opatrenia na podporu ekonomiky

Motivačné nastavenie daní a odvodov, podpora tých, ktorí chcú pracovať alebo podnikať, ako aj presadzovanie investícií a inovácií. Tieto opatrenia by podľa opozičného KDH na rozdiel od krokov súčasnej vlády pomohli slovenskej ekonomike v ťažkom a meniacom sa medzinárodnom prostredí.

Slovenská ekonomika sa topí a vláda zatiaľ dokázala predložiť len riešenia, ktoré sú ako spred roka 1989, vyhlásil v tejto súvislosti podpredseda KDH Viliam Karas. „Paušalizujeme, rozdávame, sypeme zo spoločných peňazí, dávame aj tým, ktorí to nepotrebujú a tým, ktorí to naozaj potrebujú, nedávame. Toto je konsolidačný balíček, toto je návrh štátneho rozpočtu... Prichádzame s riešeniami, ktoré by KDH presadzovalo, keby sme mali konsolidovať a zachraňovať slovenskú ekonomiku,“ konštatoval s tým, že Slovensko nemôže ignorovať zásadné zmeny vo svete.

Program na podporu ekonomiky hnutie nazvalo 4 krát 4. Zameriava sa na štyri prioritné oblasti a v každej z nich navrhuje štyri opatrenia. „Prvou oblasťou sú dane a odvody, ktoré musia byť motivačné. Navrhujeme zrušiť škodlivú transakčnú daň, zjednodušiť a stabilizovať daňový systém, aby bol jednoznačný a stabilný. Potrebujeme pripraviť a spustiť jednotnú daň z príjmu s motivačnou sadzbou a nižšími sadzbami zo sociálnych odvodov zvýhodniť zamestnávanie nezamestnaných,“ priblížil poslanec Národnej rady (NR) SR a ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Druhou oblasťou je vytvoriť výhodné podmienky pre tých, ktorí chcú pracovať. „To znamená, že poskytneme väčšie príležitosti na uplatňovanie čiastočných pracovných úväzkov a zvýhodníme prácu pre študentov a dôchodcov, matky a otcov poberajúcich rodičovský príspevok. Ďalším krokom je pomôcť ľuďom starajúcim sa o svojich príbuzných, aby neprichádzali o zamestnanie, a tiež reálne motivovať zamestnávanie ľudí z odkázaných rómskych komunít,“ vymenoval Hajko.

V oblasti podpory investovania a inovácií navrhuje KDH vypracovať a dodržiavať záväzný vládny program na podporu investícií, sústrediť disponibilné zdroje zo zdrojov EÚ prednostne na investície a inovácie, zvýhodniť podnikateľov reinvestujúcich zisk do svojho rozvoja, ale tiež smerovať investície do projektov s vysokou pridanou hodnotou.

Dôležité je podľa kresťanských demokratov podporovať aj kreativitu, vynaliezavosť a podnikavosť. Začať by sa malo už s mladými ľuďmi, ktorí by sa mali učiť základom podnikania už na strednej škole. KDH chce tiež umožniť podnikať mladým od 16 rokov, tvoriť obslužné úradovne pre malých zamestnávateľov s kompletným poradenstvom, ako aj zriadiť elektronický portál so spoľahlivými informáciami pre zamestnávateľov, vrátane podmienok poskytovania nárokovateľnej štátnej pomoci.