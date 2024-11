Akú vianočnú odmenu v práci majú Slováci najradšej?

Až 98 % zamestnancov v kanceláriách a 99 % pracovníkov vo výrobe preferuje vianočné odmeny vo forme finančných bonusov a iných odmien. Ďalej nasleduje voľno v práci či dovolenka navyše, pričom tieto benefity sú rovnaké naprieč sektormi aj generáciami. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej agentúry Grafton.

Z prieskumu vyplynulo, že okrem bonusov a prémií sú najžiadanejšími benefitmi aj 13. či 14. mzda. Slováci majú tiež čoraz väčší záujem o dovolenku dlhšiu ako päť týždňov alebo o nadštandardnú lekársku starostlivosť. Vo všetkých oblastiach pracovného trhu však pretrváva veľký rozdiel medzi tým, aké benefity by pracovníci uvítali a čo im zamestnávatelia reálne poskytujú. „Vianočné odmeny a 13. alebo 14. mzda sa v našom tohtoročnom prieskume umiestnili v prvej desiatke benefitov s najväčším rozdielom dopytu a ponuky u všetkých kategórií pracujúcich,“ uviedol riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo.

Doplnil, že v snahe udržať si kvalifikovaných pracovníkov plánovalo tento rok zvýšiť mzdy 89 % zamestnávateľov, pričom 54 % spoločností ich chcelo zvýšiť o šesť až desať percent. So zvýšením finančných odmien podľa neho počítalo len 31 % firiem, pričom 20 % z nich plánovalo poskytované benefity navýšiť o menej ako päť percent. V 68 % spoločností mali zostať benefity oproti predchádzajúcemu roku bez zmeny a jedno percento zamestnávateľov dokonca uvažovalo o ich znížení.

Prieskum ukázal aj to, že dve tretiny slovenských firiem má skúsenosti so zvýšenou fluktuáciou zamestnancov. Hlavným dôvodom odchodu je zvyčajne to, že pracovníci dostanú od iného zamestnávateľa vyššiu mzdu za porovnateľnú prácu. Odborník radí, aby firmy investovali do svojich pracovníkov, ponúkli im výhodné benefity a udržali si ich tak vo firme.

„Investovať do súčasného, už zapracovaného a dobre fungujúceho zamestnanca, či už formou zvýšenia jeho mzdy, alebo pridania vhodných benefitov, môže byť pre firmu v konečnom dôsledku výhodné, pretože nájdenie nového pracovníka je časovo aj finančne nákladnejšie než udržanie si súčasného,“ uzavrel Malo.

Dodal, že náklady na nábor a zaškolenie nového pracovníka môžu často presiahnuť stovky eur. Ak sa k tomu pripočíta podľa neho aj mzda za prvé štyri mesiace, tak to môže byť suma prevyšujúca 10.000 eur.