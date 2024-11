Problémy s PZP by mohlo vyriešiť aj hromadné vyradenie áut z evidencie

Riešením by mohlo byť sprísnenie legislatívy, jednoduchšie vymáhanie pokút, ale aj hromadné vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie. Návrhy zmien v legislatíve pripravuje pracovná skupina zložená z predstaviteľov viacerých ministerstiev, poisťovní či Národnej banky Slovenska (NBS). Prezentovali ich na štvrtkovej konferencii Fórum poisťovníctva 2024. V ideálnom prípade by mohli byť tieto zmeny schválené v prvej polovici budúceho roka.

„Aktuálny stav je ten, že máme na Slovensku zhruba 9,8 % nepoistených vozidiel zo všetkých a dlhodobo nie sme schopní vymôcť zákonnú povinnosť u týchto vodičov,“ priblížil výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Martin Kaňa. Vyčíslil, že z poistného garančného fondu ide na škody spôsobené týmito autami 10 miliónov eur ročne a trend je rastúci. Existujú pritom krajiny, kde je nepoistených iba 1 % zo všetkých vozidiel, podčiarkol.

SKP podľa nedávno zverejnených výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) poslala za šesť rokov na okresné úrady 1,8 milióna podaní súvisiacich s neplatením poistného, z čoho bolo vymožených 14.300 pokút. „Pre mňa je to tragické číslo, z čoho vyplýva, že je absolútne nevyhnutná zmena legislatívy a tá sa momentálne týka minimálne troch zákonov,“ doplnil Kaňa. Ide o zákon o PZP, o cestnej premávke a o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Riešením problémov s množstvom nepoistených áut, ktorých je niekoľko sto tisíc, môže byť napríklad tzv. generálny pardon, teda jednorazové vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie, priblížil generálny riaditeľ sekcie verejnej správy na Ministerstve vnútra (MV) SR Jaroslav Kmeť. Išlo by o autá nepoistené viac ako 12 mesiacov.

„Navrhujeme tie automobily, ktoré sú dlhodobo nepoistené, jednorazovo vyradiť z evidencie, a to po informačnej kampani, ktorá bude predchádzať tomu vyradeniu. Tú kampaň sme zatiaľ stanovili v pracovnej skupine na šesť mesiacov, skutočne bude intenzívna a použijeme všetky zložky nadlinkovej aj podlinkovej komunikácie tak, aby sa tá informácia dostala ku každému občanovi v štáte,“ vysvetlil Kmeť.

Ďalšou zmenou by mohlo byť nahradenie doterajšieho správneho konania pri vymáhaní pokuty za neplatenie PZP na rýchlejšie rozkazné konanie. Okresný úrad by v takom prípade automaticky vydal rozkaz o uložení pokuty aj s výzvou na uzatvorenie poistenia. Výška pokuty až do sumy 5000 eur by závisela od doby nepoistenia a hmotnosti alebo kategórie vozidla.

Pracovná skupina chce mať podľa Kmeťa v novembri pripravený prvý návrh legislatívnych zmien, ktoré by sa následne doladili na prelome rokov, aby mohli ísť čo najrýchlejšie do legislatívneho procesu. V ideálnom prípade by sa mohli dostať už na februárovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Ak by všetko išlo podľa plánu, v polovici budúceho roka by mohla byť spustená súvisiaca informačná kampaň a od začiatku roka 2026 by sa mohlo začať s vyraďovaním dlhodobo nepoistených vozidiel s evidencie, avizoval Kmeť.