Vláda určila ministrom vyše 20 úloh na rozvoj spolupráce s Čínou

Úlohy vyplývajú z nedávnej zahraničnej cesty delegácie vedenej premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) v Čínskej ľudovej republike. Nadväzujú na uzavretie strategického partnerstva medzi krajinami, ako aj na 13 dohôd a memoránd o vzájomnej spolupráci najmä v oblasti hospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, životného prostredia a kultúry, ktoré boli počas návštevy podpísané.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má do apríla 2025 zriadiť pracovnú skupinu pre investície a hospodársku spoluprácu a na jej základe následne zabezpečiť výmenu informácií a skúseností napríklad v oblasti priemyselnej politiky, využívania čistých zdrojov energie či zvyšovania energetickej efektívnosti. Prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má tiež pokračovať v prezentovaní SR ako investičnej destinácie s cieľom prilákať čínskych investorov, ako aj rozvíjať vzájomný obchod.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dostal za úlohu do marca budúceho roka pripraviť Memorandum o porozumení na výstavbe tunela Karpaty. Takisto vytvoriť komunikačnú linku medzi zodpovednými inštitúciami oboch krajín na podporu zavedenia pravidelnej linky ucelených kontajnerových vlakov.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) má budúci rok pripraviť prvé zasadnutie Medzivládneho koordinačného výboru medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou v Bratislave. Jeho úlohou je tiež rozšírenie vízových centier na území Číny na prijímanie žiadostí o krátkodobé víza na cestovanie do SR. Na určení rámca na vydávanie týchto víz vybraným skupinám pracovníkov, podnikateľov či študentov s ním majú spolupracovať šéfovia rezortov vnútra, práce aj školstva.

Spoluprácu v oblasti rozvoja cestovného ruchu, výmenu znalostí a odborníkov v tejto oblasti má zase priebežne zabezpečovať minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS). Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) má v nasledujúcich rokoch realizovať Program spolupráce v oblasti kultúry medzi SR a Čínou. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) má za úlohu rozvíjať vzdelávacie iniciatívy zamerané na podporu štúdia a výučby jazykov oboch krajín a akademických mobilít.

„Už v Číne sme jasne prezentovali zámer prehĺbiť naše partnerstvo. Podpísané memorandá a dohody v hospodárskej a investičnej oblasti, doprave, zelenej energii, kultúre, cestovnom ruchu či v metrológii alebo pôdohospodárstve sú cestou k výraznému rozvoju našej spolupráce. Úlohy sú pridelené príslušným ministerstvám a za rezort diplomacie môžem potvrdiť, že urobíme všetko pre to, aby boli naplnené čo najkvalitnejšie,“ uviedol na rokovaní vlády Blanár.

Rezort diplomacie vyzdvihol, že významným úspechom pracovnej cesty do Číny je aj zrušenie vízovej povinnosti pre slovenských občanov pri ceste do tejto krajiny nepresahujúcej 15 dní, ktoré vstúpilo do platnosti 8. novembra. Rovnako aj potvrdenie veľkej investície čínskej spoločnosti Gotion na výstavbu závodu na výrobu batérií pre elektromobily pri Šuranoch. Súčasťou delegácie SR v Číne bolo deväť predstaviteľov vlády aj 77 zástupcov slovenských firiem, ktorí sa zúčastnili na sprievodných aktivitách obchodno-ekonomického charakteru v Pekingu, Che-feji a v Šanghaji.