Odborníčka na vzťahy: 3 vety, pri ktorých je čas odísť

Pokiaľ ide o vzťahy, Anna Williamsonová je tá pravá, od ktorej si môžete pýtať radu. Spisovateľka a párová terapeutka sa vo videu na TikToku najnovšie podelila o niekoľko rád pre tých, ktorí ešte len hľadajú svoju pravú lásku.

„Ak s niekým randíte, a on urobí niektorú z týchto troch vecí, urobte si láskavosť, a utečte,“ uvádza Williamsonová, a vymenúva tri typy správania, ktoré vám z dlhodobého hľadiska môžu uškodiť.

1. „Si pre mňa príliš dobrá/dobrý.“

Podľa terapeutky je táto fráza len jemný náznak toho, že sa vám partner chystá ublížiť. Pravda je taká, že ak by partner naozaj spoznal niekoho, o kom si myslí, že je preňho príliš dobrý, zaručene by robil všetko pre to, aby vzťah s ním fungoval.

Ako na takúto situáciu reagovať? Podľa Williamsonovej treba partnerovi poďakovať a oznámiť, že s takýmto vzťahom nateraz nie ste spokojná/spokojný a uprednostníte partnera, ktorý ocení vašu hodnotu.

2. „Teraz nehľadám nič vážne.“

Mnohí ľudia pri vyslovení tejto vety robia chybu v tom, že ju vnímajú ako pozvánku dokázať sebe a partnerovi, že za to skutočne stojíte, a tak zmení názor. „Hovorí vám, že ak s ním/ňou zostanete, ublíži vám,“ tvrdí terapeutka.

Ak sa predsa len rozhodnete zotrvať s partnerom, ktorý pre vás v tejto chvíli nie je emocionálne dostupný, podľa Anny je namieste položiť si otázku, čo za tým stojí. „Môže to byť trauma z detstva alebo minulého vzťahu, čo vás naučilo, že na to, aby ste si získali niečiu lásku, musíte preto tvrdo pracovať.“

3. „Všetky moje bývalé boli šialené/Všetci moji bývalí boli šialení.“

Partner, ktorý hádže všetkých expartnerov do jedného vreca, vám týmto tvrdením v skutočnosti dokazuje, že si nie je vedomý vlastných chýb v minulých vzťahoch. Takáto veta tiež mnohé vypovedá o vkuse človeka, ktorý si podľa vlastných slov vyberal len zle. „Nechcete byť ďalší/ďalšia šialený/šialená ex na zozname,“ dodáva Williamsonová.