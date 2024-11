Hnutie Slovensko chce vedieť, kto hlasoval s koalíciou pri voľbe Glücka

Poslanci by sa mali podľa predstaviteľov priznať. Zástupcovia hnutia to vyhlásili na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Pýtame sa, kto a prečo z opozície hlasoval za poslanca Glücka v tajnej voľbe a či je to jednorazová dohoda so stranou Smer alebo ide o signál huliakovcom, že už za nich majú náhradu, ktorú zohnali v radoch opozície,“ vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel. Predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš odmietol, že by akýkoľvek poslanec tohto klubu hlasoval spolu s koalíciou.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyhlásilo, že podozrenia iných opozičných strán a celá diskusia o téme sú neopodstatnené. Predstavitelia hnutia zdôraznili, že poslanec Glück sa stal predsedom výboru vďaka hlasom koalície. „Keby prešiel hlasmi opozície, dobre, tak to rozoberajme, ale takto to nemá význam,“ myslí si predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.

Poslanec NR SR František Mikloško (KDH) na priamu otázku, či za Glücka hlasoval, odmietol odpovedať. Vyhlásil, že on osobne má v duchu blížiaceho sa výročia Nežnej revolúcie čisté svedomie a nebude sa „spovedať“.

Bývalá poslankyňa za KDH Martina Bajo Holečková (nezaradená) poslancov, ktorí za Glücka hlasovali, vyzvala, aby vystúpili z anonymity a k svojej voľbe sa prihlásili. Ako uviedla, podľa jej informácií za nového predsedu brannobezpečnostného výboru nehlasovali traja koaliční poslanci okolo Rudolfa Huliaka a preto mohlo byť opozičných poslancov až deväť.

Predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti tvrdí, že z klubu strany za zvolenie Glücka nehlasoval nikto. Dotyčných poslancov rovnako vyzval, aby predstúpili pred verejnosť a priznali sa.

Koalícia má vrátane poslancov okolo Rudolfa Huliaka 79 poslancov. Glücka na post šéfa brannobezpečnostného výboru v stredu (6. 11.) v tajnom hlasovaní podporilo 85 zákonodarcov.