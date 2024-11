Premiér: Investícia Gotion na Slovensku má podporu najvyššieho čínskeho vedenia

Prvé práce na závode pri Šuranoch by sa mali začať v marci budúceho roka a v rokoch 2026 až 2027 by už mal začať vyrábať. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády v rámci hodnotenia pracovnej cesty do Číny, počas ktorej rokoval aj o tejto investícii.

„Podstatné je, že najvyššie čínske vedenie vyslovilo podporu tomuto projektu, pokiaľ ide o vývoz kapitálu z Číny, pokiaľ ide o iné veci, ktoré by mohli trvať dlhšie. Zdá sa, že by projekt mohol reálne začať byť realizovaný v marci 2025, hovorím teraz o výkopových prácach, a potom pomerne rýchlo už v roku 2026 až 2027 sa očakáva, že by mohla nabehnúť aj prvá výroba,“ priblížil Fico.

Vyzdvihol, že by malo ísť o historicky druhú najvyššiu investíciu na Slovensku v hodnote 1,4 miliardy eur, kde by malo pracovať 1300 zamestnancov so „slušným platom“. Ide pritom o výrobu s vysokou pridanou hodnotou, vrátane výskumu a vývoja, ale aj následnej recyklácie.

Premiér podľa vlastných slov chápe, že tento projekt, rovnako ako ktorýkoľvek iný, má aj svojich odporcov. V tomto prípade to môže byť podľa neho spôsobené tým, že ide o firmu z Číny. Zároveň verí, že všetky sporné veci okolo projektu sa vyriešia.

„Považujem za veľmi správne, že skupina ľudí z okolia Šurian vycestovala ešte pred našou návštevou do tejto fabriky a na vlastné oči videla, že to je ďaleko od akýchkoľvek predstáv o priemyselnej výrobe. To je v podstate výroba v absolútne sterilnom prostredí, v čistote, ktorú možno nenachádzate ani v nemocniciach, nieto ešte v takýchto fabrikách,“ zdôraznil Fico.

Zároveň pripomenul, že ide o firmu, ktorá úzko spolupracuje s automobilkami. Ako príklad spomenul Volkswagen, ktorý vlastnícky vstúpil do Gotion, pričom kúpil viac ako 20 % podiel za vyše miliardu eur. „Pracujeme s firmou, ktorá má aj tento rozmer a vzhľadom na vývoj elektromobility v Európe a na obrovský počet áut, ktoré vyrábame na Slovensku, prítomnosť takejto spoločnosti na výrobu bateriek do elektromobilov je pre Slovensko mimoriadne dôležitá,“ dodal predseda vlády.