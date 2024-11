Premiér: Posúdiť možnosti spolupráce na tuneli pod Karpatmi prídu čínski experti

Po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Ide o jeden z projektov, o ktorých predseda vlády rokoval počas minulotýždňovej návštevy Číny. Malo by ísť o projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP).

„Tých možností, kde prichádza pravdepodobnosť spolupráce s čínskymi investormi, je veľmi veľa,“ uviedol Fico. Na rokovaniach v Číne podľa premiéra otvorili aj ďalšie možnosti spolupráce, a to napríklad obnovu mostov, ale tiež nákladný prístav na Dunaji. „Rovnako začíname rozvíjať myšlienky nákladnej leteckej dopravy,“ dodal Fico. Slovensko podľa predsedu vlády, naopak, ponúka Číne svoje prekladiská na východnom Slovensku ako možnosť vstupu na Ukrajinu v prípade obnovy Ukrajiny.

Pomôcť rozvoju spolupráce by podľa premiéra mal aj 15-dňový bezvízový styk, ktorý má platiť od 8. novembra. Podnikatelia, ale aj turisti by mali mať možnosť jednoduchšieho cestovania do tejto ázijskej veľmoci.