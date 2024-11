Zamestnanci majú nárok na voľno v práci pri sťahovaní sa do iného mesta

Zamestnávateľ môže poskytnúť svojim pracovníkom voľno v práci s náhradou mzdy, ak ide o sťahovanie v jeho záujme. V prípade, že ide o presťahovanie sa zamestnanca na osobné účely, má nárok na voľno bez náhrady mzdy, a to najviac na jeden deň pri sťahovaní sa v tej istej obci a maximálne dva dni do inej obce. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

„Podľa Zákonníka práce, ak zamestnanec vopred vie o prekážke v práci, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu a jej trvanie zamestnávateľovi aj preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní,“ uviedlo MPSVR.

Doplnilo, že ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, tak zamestnávateľ mu musí umožniť odpracovať zameškaný čas, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Okrem sťahovania sa majú zamestnanci za určitých podmienok aj nárok na voľno pri štúdiu a zvyšovaní si kvalifikácie.

„Na uzatvorenie dohody o zvyšovaní kvalifikácie nemá zamestnanec zo zákona právo, je to len možnosť. Môže ísť o situáciu, keď si napríklad zamestnanec chce dorobiť vysokoškolské vzdelanie externe (prvý stupeň, druhý stupeň), a teda musí chodiť do školy aj počas pracovného času. Ak je to aj v záujme zamestnávateľa, napríklad budúca perspektíva získania kvalifikovaného zamestnanca, dohodnú sa príslušné podmienky v kontexte Zákonníka práce,“ spresnil rezort práce.

Ďalej priblížil, že zamestnávateľ môže umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytnutím pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrad ďalších nákladov spojených so štúdiom. Pracovník má zároveň povinnosť po skončení štúdia zotrvať u zamestnávateľa určitý čas alebo mu zaplatiť náklady spojené so štúdiom, a to aj v prípade, keď dá výpoveď v práci pred skončením štúdia.

Uhradiť náklady nemusí zamestnanec napríklad, ak nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, na ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, alebo ak mu zamestnávateľ zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilým na vykonávanie práce spojenej s kvalifikáciou.

MPSVR dodalo, že voľno v práci a náhradu mzdy môže poskytnúť zamestnávateľ svojim pracovníkom v sume ich priemerného zárobku, najmä ak zvýšenie či rozšírenie kvalifikácie je v súlade s potrebami firmy. Zamestnanci majú tak možnosť využiť najmenej dva dni voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky, päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej, prípadne maturitnej skúšky, či desať dní na vypracovanie a obhajobu diplomovej a dizertačnej práce.