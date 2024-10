Telekom Vianoce 2024: Exkluzívna vianočná nádielka hardvéru, TV obsahu, akcií a prekvapení

Telekom štartuje tohtoročnú vianočnú kampaň v piatok 25. októbra 2024. Verným i novým zákazníkom ponúkne širokú ponuku hardvéru a po prvý raz aj štyri zariadenia k jednej službe. Pre všetkých zákazníkov budú pripravené nové ponuky v Magenta Moments a tesne pred sviatkami aj najnovšie filmy z kín. Opäť budú nasadené aj špeciálne TV programy s atraktívnym obsahom.

„Pri skladaní tohtoročnej vianočnej ponuky sme počúvali nielen našich zákazníkov, ale aj našich predajcov. Veríme, že prinášame atraktívny výber niekoľkých kombinácií vianočného HW a každý si tu nájde tú svoju. Súčasťou vianočnej ponuky bude aj TV obsah zdarma, ktorým chceme ešte viac posilniť pozíciu silného operátora s exkluzívnou obsahovou ponukou, akú zákazníci nájdu len u nás. No a neboli by to Vianoce bez darčekov. Práve tie budeme v Magenta Moments postupne prinášať našim zákazníkom a spríjemňovať im počas najbližších týždňov prekvapeniami čakanie na najkrajšie sviatky v roku," uvádza Martina Kandera, výkonná riaditeľka mass market segmentu Slovak Telekom.

MOBIL+FIX: Exkluzívna štvoritá nádielka od Samsungu

Tento rok prinesie Telekom po prvý raz možnosť si zobať k jednému paušálu, internetu či TV až štyri zariadenia. V exkluzívnej štvoritej nádielke nájdu od 30. októbra 2024 nasledujúce zariadenia:

smartfón Samsung Galaxy S24 5G v 128GB verzii

v 128GB verzii inteligentné hodinky Samsung Galaxy Watch7 40mm

bezdrôtové slúchadlá Samsung Galaxy Buds FE

príslušenstvo Samsung Galaxy SmartTag 2

MOBIL+FIX: Trojičky od Xiaomi

Ani tento rok nebudú chýbať v ponuke tzv. trojičky – tri zariadenia k jednej službe. Telekom vybral do kombinácie smartfón Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, slúchadlá Xiaomi Buds 5​ a hodinky Xiaomi Redmi Watch 5 Lite.

MOBIL+FIX: Obľúbené dvojičky v štvorakej podobe

V ponuke majú viaceré sloty aj obľúbené dvojičky, rovno štyri verzie. Všetky obsahujú v základe 5G smartfóny.

Prvou dvojičkou je tradičný vianočný megahit, dva smartfóny k jednému paušálu , tentokrát Samsung Galaxy A55 5G + Samsung Galaxy A25 5G.

Ďalšou dvojičkou od kórejského výrobcu je smartfón +tablet : Samsung Galaxy A55 5G + Samsung Galaxy Tab A9+.

V ponuke bude aj dvojička smartfón + slúchadlá : Motorola Moto G35 5G + Motorola Moto Buds+ (Sound by Bose).

Napokon tu bude aj dvojička smartfón + športový náramok : Honor 200 Lite 5G ​+ Honor Band 9.

MOBIL+FIX: 2x Samsung TV či nový PS5 bundle

Telekom prinesie aj ďalší atraktívny hardvér. V ponuke budú dva televízory: 4K UHD TV Samsung s uhlopriečkou 55“ a 4K QLED Samsung TV s uhlopriečkou 65“.

A chýbať nebude ani ponuka pre hráčov – Telekom ponúkne PS5 konzolu s dvomi ovládačmi i dvomi hrami: Astro Bot a Death Stranding.

Všetky jednotlivé zariadenia, dvojičky i trojičky budú v predaji od 25.10.2024.

Atraktívny TV obsah pred Vianocami

Telekom ako operátor s veľmi širokou TV ponukou prináša priebežne viaceré obohatenia a aj tieto Vianoce zaradí špeciálne TV programy rôzneho zamerania pre spoločné sledovanie pred, počas a po sviatkoch.

Zákazníkov čaká od 1. decembra 2024 exkluzívny mix zdravého životného štýlu, dobrých filmov, zábavy, hudby a koncertov. Zadarmo a bez reklamy.

Sledovať budú môcť tri nové TV programy:

Magio Koncerty prinesú relax pri kvalitnej hudbe a koncertoch hviezd svetového formátu

prinesú relax pri kvalitnej hudbe a koncertoch hviezd svetového formátu Magio Komédie s extra dávkou obľúbených komédií a stand-upu

s extra dávkou obľúbených komédií a stand-upu Magio Fitnes je späť, aby nasadil zdravý životný štýl s trénermi z FITSHAKRU a Marošom Molnárom​

Filmové trháky v Magenta Moments

Telekom spája sily a prepojí silný filmový obsah s platformou Magenta Moments. Od 11. decembra 2024 v nej postupne nasadí 10 filmových hitov z posledných 24 mesiacov. Táto limitovaná ponuka sa bude dať využiť cez Magio TV cez internet a Magenta Moments v dvoch vlnách. Zákazník si bude môcť nájsť kupón v Magenta Moments aplikácii a potom pozrieť film na veľkej obrazovke s celou rodinou (t.j. na TV, nie na smartfóne)

Telekom už oznamuje aj prvé štyri filmy, ktoré budú môcť zákazníci sledovať:

Gróf Monte Cristo (2024) – najnovšie spracovanie románu Alexandra Dumasa, ktoré malo premiéru na filmovom festivale v Cannes

– najnovšie spracovanie románu Alexandra Dumasa, ktoré malo premiéru na filmovom festivale v Cannes Krotitelia duchov: Mrazivá hrozba (2024) – aktuálne posledný diel sci-fi komédie odohrávajúci sa opäť v New Yorku

– aktuálne posledný diel sci-fi komédie odohrávajúci sa opäť v New Yorku Spider-Man: Cez paralelné svety (2023) – špičkový animák s nomináciou na Oscara a BAFTA, víťaz PGA a Annie Awards

– špičkový animák s nomináciou na Oscara a BAFTA, víťaz PGA a Annie Awards Gran Turismo (2023) – napínavý film o pretekárovi, ktorý sa dostal vďaka hraniu PlayStation pretekov až na reálne okruhy sveta

Tisícky prekvapení v Magenta Moments

Po úspešnom štarte paneurópskej platformy Magenta Moments prinesie aj v predvianočnom čase kopu zaujímavých benefitov. Zákazníci si nájdu darčeky priamo v Telekom aplikácii a časti Magenta Moments.

Ponuky budú priebežne dopĺňané každé dva týždne, odštartujú 30. októbra a využiť ich možno až do Vianoc či minutia. Ako prvé prídu tzv. Darčeky pre potešenie, kde môžu zákazníci získať napríklad 20% zľavu u Samsungu na všetko, aj zľavnený tovar či 20% zľavu v Panta Rhei na neknižný sortiment

V ďalších týždňoch prídu aj ponuky od Starbucks, OMV, TMR, Pelikan.sk, Cafe Dias, Wolt, Regal Burger, Fitshaker či Cinemax. Zaradené budú aj tisíce nákupných poukážok od Panta Rhei, iStores, Zalando či Decathlon.

Opäť dorazia aj súťaže – o zájazd na Maurícius, víkendové pobyty na Slovensku či prémiovú výbavu do obývačky od Samsungu.

Na predajniach navyše budú čakať desiatky tisíc rôznych darčekov pre výhercov z Magenta Moments: vianočné ponožky (Fusakle), magentová panvica (Remoska), čokoláda (Lyra) i spoločenská hra (Albi).

Vianočná ponuka pre predplatené karty

Súčasťou vianočnej ponuky budú aj novinky pre predplatené karty. Zákazníkov čaká opäť nadupaný adventný Mixi kalendár s viacerými silnými ponukami.

Noví zákazníci budú môcť získať 3x34 GB dát, t.j. viac ako 100 GB po prvých troch dobitiach.

Novinky sú nachystané aj pre SWIPE: bonus za odporúčanie, Moments ponuky a po prvý raz aj Diamond ticket.