Európska komisia udelila Českým dráham a rakúskej ÖBB pokutu, poškodili podľa nej Regiojet

Dopravcovia podľa Bruselu uzavreli dohodu o použitých osobných vagónoch, čím poškodili konkurenčný Regiojet. České dráhy s rozhodnutím nesúhlasia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

ČD a ÖBB mali podľa Komisie v rokoch 2012 až 2016 dohodu, ktorej cieľom bolo udržať si postavenie na trhu a zabrániť tomu, aby spoločnosť Regiojet expandovala na trati medzi Prahou a Viedňou. Tá na trh diaľkovej železničnej osobnej dopravy v Česku vstúpila v roku 2011. ČD a ÖBB zosúladili podľa EK kroky tak, aby Regiojet nemohol kúpiť ojazdené vozy od rakúskej železničnej spoločnosti.

Práve na ojazdených vozňoch súkromný dopravca svoju konkurenciu postavil. Tvrdí, že od ÖBB kúpili najskôr asi 70 vagónov, ale od určitej chvíle ich spoločnosť predávala už len Českým dráham. Za porušenie antimonopolných pravidiel EÚ Komisia udelila pokutu takmer 32 miliónov eur Českým dráham a 16,7 milióna rakúskemu dopravcovi. Za to, že ÖBB s EK spolupracovala, jej pokutu znížila o 45 percent.

ČD s rozhodnutím Komisie nesúhlasia. „České dráhy s vydaným rozhodnutím zásadne nesúhlasia a odmietajú, že by dochádzalo k zásahom do obchodu s použitými železničnými vozmi dopravcu ÖBB, lebo tie boli priebežne predávané rôznym spoločnostiam, a to vždy na trhovom princípe za najvyššiu ponúkanú cenu,“ uviedli v stanovisku.

Hovorca českého národného dopravcu Filip Medelský podotkol, že vyšetrovanie prípadu trvá viac než osem rokov a podľa ČD v ňom dochádzalo k neodôvodneným prieťahom, boli porušované ich procesné práva a z priebehu konania je zrejmá snaha po takom dlhom prešetrovaní niekoho potrestať. „Výsledkom je rozhodnutie, ktoré České dráhy vnímajú ako právne chybné, prehliadajúce podstatné dôkazy a nereflektujúce skutočný stav danej veci,“ dodal Medelský s tým, že dopravca sa bude proti vydanému rozhodnutiu naďalej brániť súdne.