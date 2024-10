PS: Slovensko má najhoršie čerpanie eurofondov spomedzi krajín V4

Problém predstavuje nedostatočné vyhlasovanie výziev zo strany ministerstiev, uviedli v stredu predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS).

„My sme dnes asi v jednej tretine programového obdobia, takže to, čo je dnes naozaj dôležité, je, aby ministerstvá vyhlasovali eurofondové výzvy, aby sa do nich mohli žiadatelia prihlásiť. Podpíšu sa zmluvy o čerpaní a potom z toho plynie aj samotné čerpanie, a pokiaľ ide o tempo vyhlasovania výziev, tak táto vláda to tempo spomalila a neplní ani vlastné predsavzatia, ktoré si na začiatku roka dala,“ povedal opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).

Z vládnych dokumentov, o ktorých v stredu rokovala vláda, by malo pritom vyplývať, že plán vyhlasovania výziev a sumu, ktorú chceli ministerstvá vyhlásiť vo výzvach, splnila vláda za druhý a tretí kvartál tohto roka približne na 50 %. Za posledných šesť mesiacov tak mali podľa Hargaša ministri vyhlásiť výzvy v hodnote 2,8 miliardy eur v porovnaní s plánovanými 5,4 miliardami eur. Ministerstvo hospodárstva by malo dosahovať najhoršie výsledky, pričom plnenie plánov spojené s vyhlasovaním výziev je na úrovni 0 %, doplnil poslanec.

Nedostatočné čerpanie eurofondov by mohlo podľa neho spôsobiť ohrozenie týchto financií. V súčasnosti malo byť vyčerpaných 140 miliónov eur, pričom na to, aby boli splnené záväzky Európskej únie, by malo dôjsť k čerpaniu ďalších 1,4 miliardy eur v priebehu nasledujúcich 14 mesiacov.

Na dôležitosť eurofondov poukázal aj podpredseda PS Michal Truban. „Od roku 2014, čiže posledných desať rokov, hrubý domáci produkt (HDP) na Slovensku rástol priemerne o 2,4 %, z toho eurofondy sa podieľali 0,6 %. Čiže približne štvrtina rastu nášho HDP je z eurofondov. Za toto obdobie tvorila taktiež celá suma eurofondov tretinu všetkých verejných investícií,“ doplnil. Na realizácii eurofondov sa ďalej podľa neho podieľajú predovšetkým slovenské firmy, čo následne podporuje celú ekonomiku.