Biden je znepokojený únikom dokumentov o plánovej izraelskej odvete voči Iránu

Kirby povedal, že Bidenova administratíva stále nevie, či tajné dokumenty, ktoré sa dostali na verejnosť, boli hacknuté. Dodal, že Washington nemá informácie o úniku ďalších informácií. Záležitosť vyšetruje Pentagón.

„Prezident je hlboko znepokojený akýmkoľvek únikom utajovaných informácií na verejnosť. To by sa nemalo stávať a je neprijateľné, keď sa to stane,“ uviedol hovorca.

V dokumentoch americkej Národnej agentúry pre geopriestorové spravodajstvo (NGA) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) sa uvádza, že Izrael presúva vojenské prostriedky, aby mohol uskutočniť vojenský úder v odpovedi na raketový útok Iránu z 1. októbra.

Informácie boli dostupné v rámci aliancie spravodajských služieb Five Eyes, ktorej členmi sú Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Kanada, Austrália a Nový Zéland. Dokumenty označené ako prísne tajné sa objavili na platforme Telegram.