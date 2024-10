Takto by Trump riešil čínsku agresiu voči Taiwanu

Pokiaľ by Čína "šla na Taiwan", kandidát Republikánskej strany na prezidenta USA Donald Trump by uvalil na Peking dodatočné clá. Trump to povedal v rozhovore, ktorý poskytol v piatok denníku Wall Street Journal. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

„Povedal by som: ak pôjdete na Taiwan, tak mrzí ma to, ale nemám na výber. Uvalím na Vás 150-percentné až 200-percentné clá,“ vyhlásil bývalý americký prezident. Na otázku, či by použil v prípade čínskej blokády Taiwanu vojenskú silu, Trump odvetil, že k takému scenáru by neprišlo, pretože čínsky prezident Si Ťin-pching ho rešpektuje. „Mal som s ním veľmi silný vzťah,“ povedal Trump. „Nemusel by som (použiť vojenskú silu), pretože ma rešpektuje a vie, že som totálne prepnutý.“ V rozhovore sa Trump vyjadril aj k ruskej invázii na Ukrajine a zopakoval, že keby bol teraz prezidentom USA on, ruský prezident Vladimír Putin by si nedovolil zaútočiť na Ukrajinu. „Ja som Putinovi povedal: Vladimír, máme skvelý vzťah... Vladimír, ak pôjdeš po Ukrajine, tak na Teba udriem tak tvrdo, že sa z toho nespamätáš. Zasiahnem Ťa priamo uprostred poondiatej Moskvy,“ Trump opísal pre denník svoju údajnú bývalú komunikáciu s Putinom.