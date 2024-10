SaS: Podpisom konsolidačného balíka je prezident spoluzodpovedný za zdražovanie

Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Doplnil, že neprerokovanie konsolidačných opatrení na tripartite či chýbajúci sociálny dialóg mohli byť argumentami na vetovanie zákona.

„Týmto Peter Pellegrini je spoluzodpovedný za historicky najväčšie zdražovanie, ktoré nás na Slovensku teraz čaká. Okrem zdravotníkov, ktorí žiadali o veto, my sme žiadali o veto tohto balíka zdražovania, podnikatelia, firmy, občania aj neziskové organizácie sa vyjadrovali presne tak isto, ako sme to od začiatku hovorili my, že tento balíček, toto zdražovanie by malo byť vetované,“ uviedol Gröhling.

Prezidentovi vytkli aj podpísanie zákona o transakčnej dani. Podľa SaS zavedenie transakčnej dane zaťaží nielen firmy, ale aj občanov a poškodí aj neziskové organizácie.

„Prezident práve podpísal zákon, ktorým sa zavádza transakčná daň. Daň, ktorá zásadné poškodí slovenských podnikateľov a celú našu ekonomiku. Napriek našim dlhodobým varovaniam sa vláda rozhodla ísť cestou, ktorá zničí konkurencieschopnosť slovenských produktov, zvýši ceny, podporí zahraničných výrobcov na úkor našich slovenských domácich podnikateľov,“ uviedol podpredseda SaS Marián Viskupič. Pripomenul, že takúto daň má v EÚ zavedenú iba Maďarsko, v eurozóne žiadna z členských krajín.

Transakčná daň sa podľa poslanca SaS Tomáša Szalaya dotkne aj zdravotníctva. „Budú to ťažké desiatky miliónov eur, ktoré budú musieť zdravotnícke zariadenia a zdravotné poisťovne platiť na transakčnej dani. Odhadujeme dosah na zdravotníctvo zhruba vo výške 30 miliónov eur ročne,“ uviedol. Pripomenul, že hoci prezident konsolidačný balíček podpísal, zároveň avizoval, že ho bude treba upraviť. Podľa Szalaya však tieto úpravy zdravotníctvu nepomôžu, odvetvie totiž potrebuje zásadné systémové zmeny.

Podpis konsolidačného balíka kritizovala aj nezaradená poslankyňa parlamentu Martina Holečková. „Peter Pellegrini a strana Hlas oklamali všetkých ľudí na Slovensku. Pred voľbami sľubovali, že sa konsolidácia nedotkne ľudí a nebude sa znižovať životná úroveň občanov, no dnes prezident bez problémov podpísal konsolidačný balíček, ktorý okrem iného okresáva daňový bonus na dieťa a zvyšuje všetkým ľuďom dane,“ uviedla.

Konsolidačný balík, ktorý má priniesť ozdravenie verejných financií, podpísal Pellegrini v piatok. Rozhodol sa po tom, ako bola splnená jeho podmienka, aby sa našlo kompromisné riešenie v otázke platov zdravotníkov. Vo svojom vyhlásení prezident vyzval vládu, aby hľadala kompromis medzi nevyhnutnou mierou konsolidácie a ozdravenia verejných financií a mzdovými požiadavkami zdravotníckych pracovníkov.

Prezident v piatok podpísal aj zákon o novej transakčnej dani, ktorú považuje za nevyhnutnú súčasť konsolidačných opatrení. Zároveň však vyzval vládu, aby do apríla budúceho roka, keď zákon nadobudne účinnosť, zvážila úpravu prípadných nezamýšľaných negatívnych dôsledkov tejto dane.