Po 67 dňoch našli vo vodách Ochotského mora strateného námorníka, na člne mal telá svojej rodiny

Muž bol na plavbe spolu so svojím synovcom a bratom, ktorí však neprežili. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, TASS a príspevkov na sociálnej sieti Telegram.

Loď s mužom a dvoma telami na palube spozorovali rybári neďaleko dediny Usť-Chajruzovo pri pobreží polostrova Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. Vo videu zverejnenom na Telegrame vidieť vychudnutého bradatého muža v bunde s kapucňou a oranžovej záchranárskej veste, ktorý na malom stožiari na palube vyvesil červenú vlajku.

