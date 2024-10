Šéf automobilovej skupiny nevylučuje rušenie závodov v Európe

Šéf automobilovej skupiny Stellantis Carlos Tavares nevylučuje rušenie závodov vzhľadom na slabé predaje a konkurenciu z Číny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.

Ak by Číňania na konci svojej ofenzívy dosiahli v Európe trhový podiel 10 %, znamenalo by to 1,5 milióna automobilov, uviedol šéf koncernu v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Les Echos. „To zodpovedá siedmim montážnym závodom. Európski výrobcovia by ich potom museli buď zatvoriť, alebo odovzdať Číňanom,“ priblížil Tavares.

K plánovaným sankčným clám Európskej únie (EÚ) na čínske elektromobily Tavares uviedol, že Čína by takéto prekážky dokázala obísť investovaním do tovární v Európe. „Ak sa tak stane, nemali by sme byť prekvapení, ak sa budú musieť zatvoriť závody, aby sa obmedzili zvýšené nadmerné kapacity,“ povedal.

Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 fúziou francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën a nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler. V septembri materská spoločnosť automobiliek Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler a Jeep znížila svoje očakávania zisku na tento rok pre problémy na severoamerickom trhu a slabú situáciu v odvetví.