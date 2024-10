Orbán v Taliansku: Brusel nás trestá za to, že nevpúšťame migrantov

Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v nedeľu na zhromaždení talianskej pravicovo-populistickej strany Liga vedenej vicepremiérom Matteom Salvinim v Pontide v talianskej Lombardii. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán na podujatí vystúpil ako čestný hosť spolu s niekoľkými ďalšími európskymi pravicovými politikmi. Zdôraznil, že Maďarsko dostalo pokutu 200 miliónov eur a každý deň platí milión eur, pretože neumožňuje vstup migrantov.

„Je to hanba, je to hanba Bruselu,“ podčiarkol maďarský premiér a dodal, že ak budú Maďarsko naďalej trestať, potom migrantov prepravia z Budapešti do Bruselu. „Ak chcú migrantov, dostanú ich,“ vyhlásil.

„Taliansko je silná, veľká a bohatá krajina. Ak sme to dokázali my, dokážete to aj vy. Nemyslite si, že je to nemožné, je to možné! My Maďari sme toho živým príkladom. Buďte odhodlaní, buďte odvážni a nasledujte veľkých lídrov ako Matteo Salvini,“ povedal Orbán na margo boja proti migrácii.