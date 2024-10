Ako zaspať do 5 minút: Lekár prezradil metódu, ktorá funguje ako vypínač mysle

Mnohí z nás majú problém v noci zaspať a s pribúdajúcim vekom sa to zvykne zhoršovať. Podľa známeho britského lekára Karana Rajana však existuje jednoduchý spôsob, ako si pomôcť.

Aby ste mohli zaspať za menej ako päť minút, navrhuje vyskúšať niečo, čo sa nazýva kognitívne premiešavanie. V podstate ide o metódu, ktorá zámerne zamieša vaše myšlienky tak, aby nedávali zmysel.

Vo videu zdieľanom na TikToku to doktor Karan nazval biologickou verziou podržania tlačidla na vypnutie. Ako vysvetlil: „Keď ste v posteli, ľahko sa dostanete do opakujúcich sa rušivých myšlienkových vzorcov. To môže vyvolať stresovú reakciu, ktorá vás udrží v bdelom stave. Čím viac bdiete, tým viac nežiaducich myšlienkových vzorcov máte, čo znamená menej spánku.“

Kognitívne premiešavanie však môže tento cyklus nadmerného premýšľania prerušiť. „Robí to tak, že vás zbaví aktívneho kognitívneho úsilia,“ povedal.

Pri tejto metóde skúste myslieť na akékoľvek jedno slovo. Potom sa pokúste vymyslieť čo najviac slov začínajúcich na každé písmeno tohto slova. Dôležité je zabezpečiť, aby bola postupnosť skutočne bezvýznamná, inak sa opäť ponoríte do intenzívneho premýšľania.

Rajan radí, aby ste začali náhodným slovom a potom si predstavili ďalšie slová začínajúce sa na prvé písmeno vášho prvého slova. Napríklad začnete slovom banán a predstavíte si batát, batoľa, Belgicko, bejzbal.

„Je tiež dôležité, aby ste si slová vizualizovali, pretože je to akoby ste simulovali mikrosny. Sú to prchavé obrazy, ktoré sa objavujú pri prechode do spánku. Keď vás jedno písmeno omrzí, prejdite na ďalšie,“ poradil Rajan. Ďalej budete pokračovať so zvyšnými písmenami v slove banán, až kým nezaspíte.