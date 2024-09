ISD: Rodičovské dôchodky by mala vláda zaradiť medzi výdavky na obranu

Toto opatrenie by mohlo zvýšiť udržateľnosť sociálneho systému a zabezpečiť dlhodobú stabilitu verejných financií aj ochranu seniorov pred negatívnymi vplyvmi ekonomických zmien. Vyplýva to z aktuálnej demografickej a ekonomickej analýzy Inštitútu sociálnej demokracie (ISD), ktorý je personálne prepojený s koaličnou stranou Hlas-SD.

„Inštitút považuje za veľmi dôležité nájsť spôsob ako dofinancovať rodičovské dôchodky tak, aby sa neznižoval sociálny štandard seniorov,“ uviedol predseda správnej rady ISD Martin Halás.

Doplnil, že zaradenie rodičovských dôchodkov medzi výdavky na obranu by malo priniesť efektívnejšie prepojenie sociálnej a obrannej politiky. Sociálna stabilita a finančná ochrana pre najzraniteľnejšie skupiny, vrátane seniorov, má podľa neho pozitívny vplyv na celkovú obranyschopnosť krajiny. ISD sa inšpiroval niektorými členskými štátmi NATO, ktoré už zahrnuli nevojenské, sociálne výdavky do svojich obranných rozpočtov.

Z analýzy vyplynulo, že počet poberateľov rodičovských dôchodkov do roku 2025 vzrastie z 852.000 na vyše 929.000, čo predstavuje zvýšenie o deväť percent. Tento vývoj nebude podľa inštitútu udržateľný, najmä ak vláda v nasledujúcich rokoch neurobí zmeny vo financovaní dôchodkového systému. Pri nezmenenom systéme vyplácania rodičovských dôchodkov by totiž seniori ročne dostávali v priemere 342 eur.

ISD upozornil na to, že medziročný nárast nákladov na rodičovské dôchodky je na úrovni 3,5 %. Celkové náklady na tieto dôchodky by mohli na budúci rok dosiahnuť viac ako 319 miliónov eur. Tento nárast nie je podľa inštitútu len dôsledkom vyššieho počtu poberateľov rodičovského dôchodku, ale aj rastu priemernej výšky tohto dôchodku. Z hľadiska konsolidácie by štát jeho znížením o desať percent ušetril takmer 32 miliónov eur a pri 20 % znížení až viac ako 63 miliónov eur.

„Navrhujeme udržať rodičovské dôchodky na ich pôvodnej výške. V prípade ich nevyhnutného zníženia zo súčasnej úrovne, je možná miera zníženia najviac o 15 %. Tento kompromis by umožnil udržať sociálnu stabilitu seniorov, priniesol by však minimálnu úsporu pre štátny rozpočet vo výške približne 50 miliónov eur. Ide pritom o zníženie, ktoré by reflektovalo, že sa seniorom nezníži sociálny štandard,“ uzavrel Halás.

Dodal, že akékoľvek zníženie rodičovských dôchodkov by malo zohľadňovať aj mesačné príjmy seniorov. Priemerné ročné príjmy seniorov by mali byť podľa neho v roku 2025 viac ako 9000 eur, čo zohľadňuje aj mieru rastu životných nákladov.