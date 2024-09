Zomrela hviezda z relácie známej aj na Slovensku

Moderátor a dizajnér Eduardo Xol, známy zo zahraničného programu Extreme Makeover: Home Edition (na Slovensku známy aj ako Dom snov) zomrel vo veku 58 rokov v piatok 20. septembra po tom, ako ho údajne dobodali. Informoval o tom portál Today.com.

Xola mali napadnúť 10 dní pred jeho úmrtím, 10. septembra v kalifornskom meste Palm Springs. Tamojšie policajné oddelenie spresnilo, že k útoku došlo v ranných hodinách, pričom moderátora po ňom previezli do nemocnice. Utrpel pritom závažné poranenia.

Políciu následne telefonicky kontaktoval muž, ktorý o sebe tvrdil, že sa takisto stal obeťou útoku nožom, a to deň pred napadnutím Xola. Po jeho identifikovaní a ďalšom vyšetrovaní polícia dospela k záveru, že volajúci je v skutočnosti podozrivý v Xolovom prípade. Muža preto zadržali. Má ísť o 34-ročného Richarda Josepha Gonzalesa, ktorý mal Xola zavraždiť v jeho byte.

