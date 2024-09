Holečková navrhla znížiť DPH na menštruačné pomôcky

Menštruačná chudoba sa najviac dotýka samoživiteliek. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii.

„Vláda ide všetko a všetkých zdražovať, pretože nedokáže šetriť. Potom sa hovorí o znížení DPH na základné potraviny. Plne s tým súhlasím. Avšak, rovnako ako je základnou potravinou chlieb, sú pre ženy základnou potrebou menštruačné pomôcky. Preto navrhujem znížiť DPH na menštruačné pomôcky na päť percent. Musíme si konečne prestať zakrývať oči pred problémom, ktorý sa nazýva menštruačná chudoba,“ uviedla Holečková s tým, že vláda svojimi opatreniami tento problém prehlbuje, pretože plánuje zvýšiť DPH aj na tieto pomôcky.

Prieskum agentúry NMS z mája tohto roka podľa nej ukázal, že až 44 % žien si aspoň raz v živote nemohlo dovoliť kúpiť menštruačné pomôcky. Tento problém sa pritom najčastejšie týka žien, ktoré sú samoživiteľky. „Na túto kategóriu vláda za takmer rok svojho pôsobenia neurobila nič. Čo je pre mňa až neuveriteľné, je, že šesť percent opýtaných priznáva, že za menštruačné pomôcky musia používať náhrady,“ podotkla Holečková.

Poslankyňa Anežka Škopová (hnutie Slovensko) dodala, že ženy by si nemali vyberať medzi tým, či si kúpia hygienické potreby alebo niečo iné pre domácnosť. Zníženie DPH nie je len otázkou férovosti, ale aj sociálnej spravodlivosti. Zároveň je podľa nej v súlade so smernicou Rady Európskej únie (EÚ), ktorá výrobky pre hygienickú ochranu žien zaraďuje do kategórie so zníženou sadzbou DPH.

Jana Žitňanská z mimoparlamentnej strany Demokrati poukázala na zahraničnú štúdiu, ktorá hovorí, že žena v priemere za svoj život zaplatí 3800 eur za vložky a tampóny. „Okolité krajiny EÚ majú na tieto hygienické pomôcky oveľa nižšiu DPH, napríklad Poľsko 5 %, Chorvátsko 7 %, Rakúsko 10 % a Taliansko 5 %. Sú aj krajiny mimo EÚ, ktoré majú na tieto produkty 0 % DPH,“ uzavrela.