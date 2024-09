Opozícia: Vláda na sebe šetrí len na úrovni piatich percent

„Naše obavy sa naplnili. To, čo ste pripravili, je útok na peňaženky ľudí a tých, ktorí tvoria hodnoty - podnikatelia, zamestnanci, živnostníci. Vláda ľuďom nehovorí pravdu, keď tvrdí, že zvýšenie DPH nebude znamenať výrazný rast cien, ktorý zasiahne všetkých. Nepatrne odľahčí peňaženky zvýhodnenými DPH, no v oveľa menšej miere ako ostatné nákupy,“ uviedol Kišš. Kritizoval pritom aj zámer vlády prerokovať návrh v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda by podľa Kišša mala občanom ozrejmiť, aká je finálna podoba konsolidácie. „Nie je normálne, že sa o takýchto zásadných finančných otázkach podnikatelia dozvedajú zo dňa na deň, bez verejnej diskusie,“ dodal. Vláda podľa neho nešetrí na sebe, ale na ľuďoch. PS na základe svojich výpočtov tvrdí, že priemerná domácnosť tak príde o 1000 eur ročne, a to najmä pre zvýšenú DPH na 23 %.

Poslanec NR SR za KDH Hajko navrhol, aby vláda šetrila na sebe na úrovni 95 % a až následne preniesla päť percent na plecia obyvateľov, ak to bude nevyhnutné. „Vláda Petra Fialu v Česku bola vo veľmi podobnej situácii ako vláda Roberta Fica (Smer-SD). Prišla do svojej funkcie v čase, keď nemala čas zostaviť štátny rozpočet. Viete, čo spravila? Rozpočtové provizórium na prvé tri mesiace. Bolo to v čase, keď bola pandémia na vrchole a nastupovala energetická kríza. Napriek tomu vláda Petra Fialu prijala silný balík konsolidačných opatrení,“ podotkol.