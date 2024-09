Státisíce ľudí vrátane celebrít zdieľajú tento text. Takáto je pravda o “Zbohom, Meta AI”

Používatelia sociálnych sietí Facebook a Instagram si mohli všimnúť, že mnohí ľudia vo svojich Príbehoch zdieľajú príspevok „Goodbye Meta AI“. Odkaz zdieľalo približne 600.000 používateľov Instagramu vrátane celebrít a športovcov. Text v príspevku tvrdí, že odopiera spoločnosti Meta právo používať údaje na trénovanie modelov umelej inteligencie (AI).

Táto výzva sa dokonca objavila v profiloch športovcov, hercov a herečiek ako Julianne Moore či Ashley Tisdale. V správe adresovanej spoločnosti Meta tvrdia, že zdieľaním príspevku na svojom profile už majiteľ Facebooku a Instagramu nebude môcť používať ich údaje na trénovanie umelej inteligencie. V správe sa uvádza:

„Zbohom Meta AI. Vezmite prosím na vedomie, že právnik nám odporučil, aby sme to zverejnili, ak tak neurobíme, môže to mať právne následky. Keďže Meta je teraz verejný subjekt, všetci členovia musia zverejniť podobné vyhlásenie. Ak to nezverejníte aspoň raz, bude sa predpokladať, že súhlasíte s používaním vašich informácií a fotografií. Nedávam spoločnosti Meta ani nikomu inému povolenie používať akékoľvek moje osobné údaje, informácie o profile alebo fotografie.”