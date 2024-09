Greenpeace Slovensko vyzýva na masívnu podporu vzniku energetických komunít

Greenpeace to v čase avizovaného zvyšovania daní považuje za minimum, čo môže vláda pre ľudí urobiť. Organizácia spoločne s Klastrom energetických komunít Slovenska (KEKS) preto odovzdala v pondelok ministerstvu hospodárstva report o potenciáli energetických komunít na Slovensku.

Energetické komunity vyrábajú, zdieľajú a spoločne spotrebúvajú energiu z obnoviteľných zdrojov. Slovákom by tak podľa environmentalistov mohli pomôcť znížiť účty za energie, oslobodiť sa od „mainstreamového“ energetického systému a pomôcť znižovať emisie v krajine. „V čase, keď vláda ohlásila masívne zvyšovanie daní, čo mnohým Slovákom môže výrazne zhoršiť kvalitu života, mala by radšej podporiť masívny rozvoj energetických spoločenstiev a umožniť tak ľuďom zachovať si akú-takú životnú úroveň. To môže urobiť práve ministerstvo hospodárstva,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová.

Na Slovensku existujú podľa Greenpeace energetické komunity napríklad v Prešove, obci Modrovka v okrese Nové Mesto nad Váhom či v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Tvrdí, že 75 percent ľudí o tomto koncepte nevie. „Komunitná energetika poskytuje väčšiu efektivitu, nižšie náklady a kratšiu návratnosť investície do obnoviteľných zdrojov energie. Ide sa o moderný trend v energetike, ktorý v EÚ dobre funguje už niekoľko rokov,“ skonštatovala organizácia.

Vysvetlila, že energetické komunity môžu zakladať ľudia s rodinným domom aj obyvatelia panelákov. Na Slovensku je voľných zhruba 110.000 panelákových striech. „Keby sa na každom paneláku inštalovali len panely s výkonom 20 kilowattov, dokázalo by sa tak vyrobiť 2,2 gigawattov elektrickej energie, čo by pokrylo celú elektrickú spotrebu všetkých domácností cez deň,“ priblížil Greenpeace Slovensko.