Pre úpravu odpadu sa ceny za jeho spracovanie zvýšia v priemere o 37 %

Priemerná cena za úpravu odpadu by sa mala v roku 2025 pohybovať okolo 120 eur bez DPH na jednu tonu odpadu. TASR o tom informoval Zväz odpadového priemyslu (ZOP), ktorý porovnal súčasnú cenu spracovania odpadu s predikciami po 1. januári 2025.

„Aj keď sa výsledky tohto porovnania rastu cien môžu zdať drastické, v európskych krajinách, ktoré povinnú úpravu zaviedli už dávnejšie, ide o bežné ceny. V susednom Poľsku stojí úprava tony odpadu 120 eur, v slovinskej Ľubľane 175 eur, v Ríme 180 eur, v Južnom Tirolsku 210 eur alebo v Salzburgu 225 eur,“ priblížil generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec. Je presvedčený, že do piatich rokov môže na Slovensku cena za odpad dosiahnuť úroveň 150 až 200 eur. Správnou cestou, ako ušetriť náklady za odpad bude podľa neho jeho dôsledné triedenie a recyklácia.

Finálnu cenu po zavedení mechanicko-biologickej úpravy odpadov ovplyvní technológia. V závislosti od nej a procesu úpravy sa môže cena pohybovať v rozmedzí od 40 do 60 eur za tonu bez DPH, tvrdí ZOP. Cena môže byť ďalej ovplyvnená aj regionálnymi rozdielmi. „Cena za skládkovanie po úprave sa aj v zmysle regionálnych rozdielov a dostupnosti skládok môže pohybovať od 40 do 60 eur za tonu bez DPH,“ skonštatoval zväz. Zároveň sa vzdialenosť a nerovnomerné rozmiestnenie liniek na úpravu odpadov môžu odzrkadliť na výslednej cene, a to do 15 eur za tonu bez DPH. Taktiež úroveň prevádzkových a administratívnych nákladov odhaduje ZOP do desať eur za tonu bez DPH.

„Do finálnej ceny za úpravu zasiahne aj zákonný poplatok, ktorého výška bude závisieť od prijatia aktualizovaného nariadenia, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. V predbežnom návrhu nariadenia sa uvažuje s poplatkom za upravený odpad na úrovni sedem eur za tonu,“ vysvetlil Chovanec.

Po zohľadnení všetkých nákladov sa celková cena za uloženie odpadu na skládku po úprave môže podľa ZOP vyšplhať na 87 eur, respektíve 152 eur za tonu, v závislosti od konkrétnych podmienok a regionálnych rozdielov. „Celkový priemerný náklad by tak mohol dosiahnuť sumu 120 eur. To predstavuje nárast celkových nákladov vrátane nákladov na zber pre obce a mestá, a v konečnom dôsledku aj pre obyvateľov, od 15 až do 59 percent,“ skonštatoval zväz.

Mechanicko-biologická úprava odpadu pred skládkovaním bude na Slovensku povinná od 1. januára 2025. SR túto povinnosť zaviedla už v roku 2021. Následne sa účinnosť zákona dvakrát posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.