Obmedzenia v medzinárodnej železničnej doprave pretrvávajú, varuje ZSSK

Premávku vlakovej dopravy v Rakúsku na niektorých tratiach čiastočne obnovili. Vlaky v smere zo Slovenska do Maďarska a späť budú od stredy mimoriadne zastavovať na železničnej zastávke Chľaba. Z dôvodu zaplavených tratí ešte stále nepremávajú vlaky cez pohraničnú stanicu Čadca smerom do Prahy a späť, cestujúci by preto mali využiť spojenie do Česka cez Púchov. V stredu o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.

„Železničná spoločnosť Slovensko informuje cestujúcich, že od stredy 18. septembra je čiastočne obnovená železničná doprava na niektorých tratiach rakúskych železníc ÖBB,“ uviedol Drevický.

Doplnil, že na pravidelnej trase Košice - Žilina - Bratislava Nové Mesto - Bratislava Petržalka - Viedeň a späť budú opäť prevádzkované vlaky IC 44/45. Rovnako je od stredajšieho rána obnovená aj prevádzka vlakov REX v smere Bratislava - Petržalka - Viedeň.

Vlaky RJX 160/167 budú podľa hovorcu železníc minimálne do 24. septembra odrieknuté z dôvodu poškodenia infraštruktúry. Vlak EN 1153 smerujúci do Splitu bude riadne vypravený v zmysle platného cestovného poriadku.

Drevický spresnil, že z dôvodu uzavretia zaplavenej cesty, ktorá spája Štúrovo s obcou Chľaba, bude od 18. septembra až do odvolania mimoriadne zastavovať šesť medzinárodných vlakov na železničnej zastávke Chľaba. Týka sa to vlakov v smere do Maďarska a späť.

Nepriaznivé počasie, ktoré prinieslo v posledných dňoch povodne, spôsobilo aj odrieknuté vlaky do Česka. Aktuálne stále nepremávajú cez pohraničnú stanicu Čadca smer Praha a späť a sú vedené len v úseku Žilina - Čadca s náhradnou súpravou. Hovorca železníc preto odporúča cestujúcim použiť spojenia do Česka cez Púchov. Touto trasou budú podľa neho odklonené aj nočné vlaky EuroNight linky Michalovce - Praha a späť až do odvolania.

„Vlaky cez pohraničnú stanicu Vrbovce, a to trať Nové Mesto nad Váhom - Myjava - Veselí nad Moravou, premávajú len po stanicu Vrbovce, ďalej do Českej republiky sú odrieknuté. Vlaky cez ostatné hraničné priechody nateraz premávajú, avšak je potrebné počítať s vyššími meškaniami,“ uzavrel Drevický.