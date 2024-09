Kamenický: Štát zavedie 10-percentné viazanie personálnych výdavkov na úradníkov

Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) za účasti vyjednávačov pre konsolidáciu za koaličné strany Tomáša Druckera (Hlas-SD) a Tomáša Tarabu (nominant SNS). Zavedenie troch sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) (23 %, 19 % a 5 %) podľa Kamenického by malo štátu priniesť 1,019 miliardy eur.

Zvýšenie osobitného odvodu pre energetické firmy by malo priniesť štátu podľa ministra financií 156 miliónov eur. „Zavedenie osobitného odvodu pre rafinérie prinesie do rozpočtu 36 miliónov eur, zvýšenie osobitného odvodu pre mobilných operátorov 25 miliónov eur,“ priblížil Kamenický.

„Zdanenie veľkých firiem sadzbou 22 % so zdaniteľným príjmom nad 5 miliónov eur prinesie pre verejné financie 163 miliónov eur. Zvýšenie stropov pri sociálnych odvodoch vysokopríjmových zamestnancov zabezpečí rozpočtu 92 miliónov eur,“ priblížil Kamenický.

Zdôraznil, že reforma DPH prinesie štátu vyše jednej miliardy eur. „Znižuje sa DPH na základné potraviny z 10 % na 5 % a na ostatné potraviny na 19 %. Zavádza sa nižšia DPH na lieky a zdravotné pomôcky z 10 % na 5 %. DPH na elektrickú energiu sa zníži z 20 % na 19 %, DPH na učebnice klesne z 10 % na 5 %. DPH na podporu nájomného bývania zostane na úrovni 5 %,“ oznámil minister financií.

Daň z finančných transakcií zabezpečí pre rozpočet podľa Kamenického 610 miliónov eur. „Nebude sa vzťahovať na bežných ľudí. Bude sa vzťahovať na firmy a fyzické osoby podnikateľov. Bude vo výške 0,35 % z bankového prevodu, maximálne 30 eur za transakciu,“ spresnil Kamenický.

Mínusom vo výške 45 miliónov eur pre štátnu kasu bude podľa ministra financií podpora malého podnikania, a to zníženie dane z príjmu právnických osôb s ročnými príjmami do 100.000 eur, pre pokles sadzby z 15 % na 10 %. „U živnostníkov sa zachová daň z príjmu na úrovni 15 %, hranica zdaniteľných príjmov sa však zvýši ročne zo 60.000 na 100.000 eur. To zníži príjmy rozpočtu o 4 milióny eur. Zrážková daň z dividend sa zníži z 10 % na 7 %, s dopadom na rozpočet v hodnote 5 miliónov eur,“ dodal Kamenický.

Premiér a predseda najsilnejšej vládnej strany Smer-SD Robert Fico za účasti ostatných koaličných partnerov v utorok informoval, že vládna koalícia sa dohodla na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu. Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.