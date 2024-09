Toto sa deje s mozgom psa, keď mu hľadíte do očí

Ak ste niekedy mali pocit, že váš pes vie presne, čo si myslíte, možno ste mali pravdu. Vyplýva to zo štúdie, ktorá odhalila, že psie mozgy sa synchronizujú s našimi, keď sa nám pozerajú do očí. Vedci z Čínskej akadémie vied zistili, že neuróny v častiach mozgu, ktoré súvisia s pozornosťou, sa synchronizujú silnejšie, keď sa psy a ľudia lepšie poznajú. U psov s génom, ktorý spôsobuje symptómy podobné autizmu, však bola synchronizácia oveľa nižšia, uviedli vedci v štúdii uverejnenej v časopise Advanced Scienc e .

Už dlho je známe, že ľudské mozgy sa pri vzájomnej interakcii synchronizujú, ale toto je prvý prípad, keď bola pozorovaná synchronizácia mozgov u rôznych živočíšnych druhov. Keď ľudia interagujú s inými ľuďmi v sociálnych situáciách, vzorce aktivity v našich mozgoch a telách sa začnú synchronizovať. Podvedome sa náš tep, dýchanie a aktivácia neurónov v mozgu synchronizujú s ľuďmi okolo nás.

Vedci nedávno pozorovali, že podobný druh synchronizácie zažívajú aj myši, netopiere a opice pri kontakte s príslušníkmi svojho druhu. Doteraz však vedci nikdy nepozorovali synchronizáciu mozgov medzi príslušníkmi dvoch rôznych živočíšnych druhov. Aby sa výskumníci pokúsili zistiť, či je to možné, vybavili dvojice ľudí a psov monitormi EEG, aby zaznamenali úroveň ich mozgovej aktivity.

Intenzívnejší kontakt spôsobuje silnejšiu synchronizáciu

Vedci si pre tento pokus vybrali psov, pretože výskum dokázal, že psy majú pozoruhodne hlboké spojenie s ľuďmi. Predtým neznámym dvojiciam sa zaznamenávala mozgová aktivita, keď boli buď v oddelených miestnostiach, alebo v tej istej miestnosti, alebo keď sa hladkali a pozerali si do očí. Výskumníci zistili, že mozgy dvojíc sa oveľa viac synchronizovali, keď došlo k hladkaniu a pozeraniu do očí.

Výskumníci uviedli: „Prvýkrát sme dokázali, že medzi ľuďmi a psami dochádza k cielenému prepojeniu nervov medzi mozgami, najmä v čelnej a temennej oblasti, ktoré sú spojené so spoločnou pozornosťou.” Úroveň synchronizácie sa tiež dramaticky zvýšila počas piatich dní testovania, keď sa dvojice lepšie zoznámili.

Foto: Standret/Shutterstock.com

V druhom experimente boli účastníci požiadaní, aby pohladili psa bez očného kontaktu alebo mali len s očný kontakt bez dotyku. Obe formy interakcie zvýšili úroveň synchronizácie mozgu, ale pohľad do očí bol spojený s väčšou aktivitou v čelnej oblasti mozgu, zatiaľ čo pohladenie vyvolalo aktiváciu v temennej oblasti.

Dôležité je, že spoločná synchronizácia vytvorená dotykom a pohľadom do očí bola väčšia ako súčet týchto interakcií samostatne. To naznačuje, že interakcie, ktoré využívajú viac ako jednu formu komunikácie, vytvárajú oveľa silnejšie spojenie na nervovej úrovni. To naznačuje, že interakcie, ktoré využívajú viac ako jednu formu komunikácie, vytvárajú oveľa silnejšie spojenie na nervovej úrovni.

Nové zistenia v oblasti autizmu

Vedci tieto zistenia využili aj na prehĺbenie nášho chápania porúch autistického spektra (PAS). Pomocou techniky editácie génov CRISPR vytvorili výskumníci psy s mutáciou génu SHANK3 - jedného z najčastejších rizikových faktorov PAS.

Psy s touto mutáciou vykazovali jasné správanie podobné autizmu a vykazovali výrazne zníženú synchronizáciu mozgu pri interakcii s ľuďmi. Spoluautor štúdie Yong Zhang z Čínskej akadémie vied uviedol: „Narušená synchronizácia medzi mozgami by sa mohla použiť ako biomarker autizmu.”

Výskumníci však tiež zistili, že jediná dávka psychedelického LSD dokázala tieto účinky takmer úplne zvrátiť. Psy dostali dávku 7,5 mikrogramu LSD na kilogram hmotnosti, čo zodpovedá dávke 600 mikrogramov pre 80-kilogramového človeka. Po 24 hodinách od podania drogy výskumníci vykonali test znova a zistili, že synchronizácia sa výrazne zvýšila v parietálnej a frontálnej oblasti.

Vedci tvrdia, že tieto zistenia by mohli otvoriť cestu k liečbe alebo zvládnutiu niektorých symptómov porúch autistického spektra u ľudí. „LSD alebo jeho deriváty by mohli zmierniť sociálne príznaky autizmu,” dodal Zhang.