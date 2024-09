Počet dní pracovného pokoja sa môže znížiť, avizuje premiér

V rámci konsolidácie by sa dali finančné prostriedky získať aj tým, že by niektoré štátne sviatky neboli zároveň dňami pracovného voľna. Vyhlásil to v pondelok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po zasadnutí predsedníctva strany Smer-SD.

„Pokiaľ ide o počet štátnych sviatkov, je jeden z najväčších, ktorý máme v Európskej únii. Ak by sme sa dohodli, že štátny sviatok zostane štátnym sviatkom, ale nebude súčasne dňom pracovného voľna, je to takisto cesta, ako získať ďalšie finančné prostriedky,“ uviedol premiér SR s tým, že v rámci konsolidácie je „na stole“ stále niekoľko variantov postupu.

„Hovoríme aj o znižovaní dane z pridanej hodnoty na potraviny, ale to sa musí niečím vykompenzovať. Samozrejme, že hovoríme už o opakovanej dani z finančných transakcií, ale výlučne pre právnické osoby,“ vysvetlil Fico. Podotkol však, že konsolidácia by sa nemala dotknúť sociálneho štandardu, ktorý už bol dosiahnutý. Ušetriť podľa neho bude treba 1,5 až 2,6 miliardy eur.