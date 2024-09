Taliansko sa pomaly posúva k opätovnému využívaniu jadra

Povedal to cez víkend taliansky minister energetiky Gilberto Pichetto Fratin, ktorý tak naznačil možný návrat Talianska k produkcii elektriny z jadra. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Do konca roka vypracuje poradca ministerstva energetiky profesor Giovanni Guzzetta so svojím tímom ohľadom jadra analýzu a aké zákony je potrebné v tejto súvislosti prijať,“ povedal minister v sobotu (7. 9.) na okraj ekonomického fóra v severotalianskom meste Cernobbio. Zároveň dodal, že dúfa, že parlament bude schopný schváliť návrh príslušného zákona počas budúceho roka.

Jadrová energetika je v Taliansku roky citlivou témou. Jadro ako energetický zdroj sa v krajine nevyužíva po referende v roku 1987, ktoré nasledovalo po havárii v Černobyle rok predtým. V roku 2011 sa konalo druhé referendum a výsledok bol pre jadro opäť negatívny.

Medzitým sa však postoj k jadru zmenil. „Dopyt v Taliansku po elektrickej energií sa do konca roka 2050 takmer zdvojnásobí na 583 terawatthodín,“ povedal Pichetto Fratin pre médiá. „Takýto rast dopytu jednoducho nemôžeme vykryť iba zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov energie,“ dodal. Talianska vláda vo svojom Národnom pláne pre energetiku a klímu predpokladá, že jadrová energia by sa do konca roka 2050 mohla na celkovom domácom dopyte po elektrine podieľať zhruba 11 %.