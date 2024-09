Na toto nesmiete zabudnúť pred spaním, inak vám hrozí vyššie riziko Alzheimerovej choroby

Štúdia ukázala, že ak si pred spaním zabudnete zatiahnuť žalúzie či závesy, môžete tým zvýšiť svoje riziko Alzheimerovej choroby. Výskumníci z Chicaga analyzovali nadmerné vystavenie svetlu, nazývaného aj svetelné znečistenie, v 48 amerických štátoch.

Potom ich rozdelili do piatich skupín od najnižšej po najvyššiu intenzitu nočného svetla. Analýza odhalila, že vyššia intenzita vonkajšieho nočného svetla, napríklad z pouličných lámp a neónových nápisov, bola spojená s vyšším výskytom Alzheimerovej choroby ako akýkoľvek iný rizikový faktor u ľudí mladších ako 65 rokov.

Ukázalo sa, že nočné svetelné znečistenie má väčší vplyv na vznik Alzheimerovej choroby ako pitie alkoholu, depresia a obezita. To by mohlo naznačovať, že mladší ľudia môžu byť obzvlášť citliví na účinky vystavenia svetlu v noci, uviedli výskumníci z Rush University Medical Center.

Nie je jasné, prečo by mladší ľudia mohli byť zraniteľnejší, ale mohlo by to byť spôsobené individuálnymi rozdielmi v citlivosti na svetlo. Výskumníci dúfajú, že ich zistenia by mohli pomôcť pri vzdelávaní ľudí o potenciálnych rizikách nočného svetla.

Pomôžu zatemňovacie závesy a masky na spanie

Foto: New Africa/Shutterstock.com

Vedci odporučili ľuďom, aby používali zatemňovacie závesy alebo spali s maskou na očiach. Tím dodal, že vystavenie svetlu v domácnosti môže byť rovnako dôležité ako vystavenie svetlu zvonku.

Hoci v tejto štúdii neskúmali účinky svetla v interiéri, uviedli, že najväčší vplyv na spánok má modré svetlo. Používanie filtrov modrého svetla, prechod na teplé svetlo a inštalácia stmievačov v domácnosti môžu účinne znížiť vystavenie svetlu.

Výskum dopĺňa dlhý zoznam zdravotných účinkov svetelného znečistenia, vrátane vystavenia UV žiareniu, ktoré spôsobuje kožné ochorenia a zvyšuje riziko niektorých druhov rakoviny.