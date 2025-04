Doktor varuje pred nesprávnym obliekaním spodnej bielizne. Takto riskujete infekciu

Lekár varoval, že ak si budete obliekať spodnú bielizeň cez bosé nohy, môžete sa vystaviť riziku nepríjemnej infekcie. Ide o dermatomykózu, ktorú spôsobuje huba tinea corporis. Prejavuje sa šupinatou, svrbiacou a niekedy červenou pokožkou.

Podľa praktického lekára Samuela Choudhuryho sa infekcia často šíri do oblasti genitálií cez chodidlá. Vo videu, ktoré zdieľal na sociálnej sieti, Choudhury uviedol, že dermatomykóza je neuveriteľne častá - postihuje približne 70 % ľudí aspoň raz za život.

Štúdie ukazujú, že približne 20 percent ľudí niekedy dostane túto infekciu v oblasti slabín. Choudhury vysvetlil, že spodná bielizeň prichádza do kontaktu so spórami húb na chodidlách a prenáša ich do slabín.

Ako zabrániť infekcii

Lekár poradil, ako sa vyhnúť svrbeniu v rozkroku. Nenosenie spodnej bielizne podľa neho nie je riešením. Namiesto toho radí najprv si dať na nohy ponožky a až potom si natiahnuť spodnú bielizeň. Ponožky budú pôsobiť ako bariéra, takže nebudete riskovať prenos infekcie. Ak máte zlý stav pokožky na nohách, mali by ste navštíviť kožného lekára.

Plesňové infekcie slabín sú zvyčajne spôsobené reinfekciou z iných častí tela, ako sú ruky alebo nohy. Štúdie ukázali, že najčastejšie nimi trpia mladí muži, ako aj tí, ktorí pracujú v prostredí s vysokými teplotami, nosia priliehavé oblečenie alebo sú obézni.

Tieto huby prirodzene žijú na vašej pokožke a zvyčajne nespôsobujú problémy. Avšak nosenie oblečenia nasiaknutého potom po cvičení môže viesť k dlhodobému vystaveniu vlhkosti, čo umožňuje rýchle rozmnožovanie húb. Tieto spóry môžu dokonca žiť na povrchoch, ako sú posteľná bielizeň a uteráky, aj viac ako rok, ak sa neperú.

Pri liečbe infekcie je dôležité každodenné umývanie postihnutých oblastí kože, dôkladne osušenie, pravidelné pranie oblečenia a posteľnej bielizne a obmedzenie škrabania postihnutej pokožky. Lekári zvyčajne predpisujú krém proti plesniam, napríklad hydrokortizón, a/alebo perorálne antimykotikum, ak sa infekcia zhorší.