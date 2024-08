SOI sťahuje z trhu tri nebezpečné výrobky

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila, že na slovenskom trhu boli ponúkané výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia. Ide o tri druhy laserových ukazovadiel pôvodom z Číny.

Pri použití výrobkov existuje nebezpečenstvo poškodenia zraku. „Namerané hodnoty laserového žiarenia uvedeného výrobku výrazne prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku,“ uvádza SOI na svojej webovej stránke.

Laserové ukazovadlo Best All

Laserové ukazovadlo s priloženým štítkovým označením „Best All Baterka“ s identifikačným číslom: 921404, je rôzneho farebného vyhotovenia, pričom je napájaný tromi gombíkovými, lítiovými batériami. Na výrobku je uvedené označenie: „DANGER, LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, LASER DIODE, Wavelenght: 630-650 nm, Max. Output: <5 mW, Class IIIa LASER PRODUCT ZM."

Na výrobku sa nenachádza označenia CE, pričom k výrobku je priložený štítok s návodom na použitie. Výrobok sa na trhu sprístupňuje v kartónovej krabici s rôznym množstvom kusov výrobku. Na kartónovej krabici sú uvedené identifikačné údaje výrobku, označenie CE, technické parametre ako aj povinné piktogramy.

Laserové ukazovadlo zelené 5mW, model: A5B-01B1-05

Laserové ukazovadlo je v čiernom vyhotovení s napájaním dvoma AAA alkalickými batériami, pričom sa na obale nachádza štítok s označením „A5B-01B1-05“. Na výrobku je uvedené označenie: „AVOID EXPOSURE LASER, LIGHT IS EMTTED FROM THIS APERTURE, DANGER, LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, MAX OUTPUT POWER <5mW, Wavelenght: 532nm±10, Class III LASER PRODUCT, This product complies with 21 CFR.“

Na výrobku sa nenachádza označenia CE, pričom k výrobku je priložený návod na použitie bez slovenskej verzie.

Laserové ukazovadlo LegaMaster, model: LX4

Laserové ukazovadlo je striebornej farby, pričom je napájané dvomi alkalickými batériami AAA, ktoré sú súčasťou balenia. Na výrobku sú uvedené povinné bezpečnostné označenia, piktogramy a značka CE. K výrobku je priložený návod na použitie bez slovenskej verzie.

Foto: soi.sk

SOI nariadila stiahnutie predmetných výrobkov z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečných produktoch. „Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento nebezpečný výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ uvádza SOI. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.