Denisa Saková: Predpokladáme, že cez Ukrajinu bude na Slovensko plyn naďalej prúdiť

V stredu po rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), podľa ktorej by mohlo ísť o azerbajdžanský plyn.

„Tak, ako to povedal aj premiér ukrajinskej vlády na spoločnom ukrajinsko-slovenskom rokovaní, Ukrajina má záujem, aby tranzit, čo sa týka plynu, naďalej plynul, aby využívali svoje tranzitné rúry zároveň aj so zásobníkmi, aby sa stali tzv. eastern energy hub. To znamená, že predpokladáme, že cez Ukrajinu do Slovenska bude plyn prúdiť. Samozrejme, dúfame, že to bude azerbajdžanský plyn,“ povedala Saková.

O tom, že Kyjev nepredĺži dohodu so spoločnosťou Gazprom o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu po jej vypršaní na konci tohto roka, informoval v utorok (27. 8.) ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Dohoda s Ruskom sa nepredĺži, bodka, koniec,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii.

Prezident dodal, že Ukrajina po vypršaní platnosti zmluvy rozhodne o tranzite ruského plynu cez svoje územie do Európy spoločne s Európskou úniou (EÚ). „Pokiaľ ide o tranzit plynu od iných spoločností, ak bude pretrvávať záujem zo strany niektorých našich európskych kolegov, budeme ich žiadosti posudzovať spolu s EÚ,“ uzavrel Zelenskyj.