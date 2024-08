Vláda schválila zmeny v systéme výberu mýta, kamióny budú platiť za emisie CO2

Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorú v stredu schválila vláda. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.

Súčasťou návrhu je aj zníženie dani z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. Hlavným dôvodom na úpravu ročných sadzieb dane z motorových vozidiel je podpora štátu pre autodopravcov pri výmene tachografov. Znížiť by sa mali aj sadzby dane pre vozidlá nad 3,5 tony.

„Okrem toho sa navrhuje primerane znížiť aj sadzby dane pre vozidlá nad 3,5 tony do 12 ton, ktoré na Slovensku tiež platia poplatky za používanie cestnej infraštruktúry (mýto za používanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy),“ uviedlo ministerstvo dopravy v dôvodovej správe. Zmena sadzieb sa netýka vozidiel do 3,5 tony, tie totiž neplatia mýto, ale diaľničné známky s časovou platnosťou. Novela zákona má tiež zjednotiť úpravy sadzby dane podľa veku vozidla rovnako pre všetky typy vozidiel aj do 3,5 tony a aj nad 3,5 tony.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2025. Výnimkou sú ustanovenia o zmene výberu mýta, ktoré by mali začať platiť až od 1. júla 2025.