ILO: Každý piaty mladý človek na svete nepracuje a ani sa nevzdeláva

Podiel ľudí vo vekovej skupine 15 až 24 rokov, ktorí ILO eviduje v kategórii NEET (Not in Education, Employment or Training), teda neštudujú, nie sú zamestnaní ani sa nepripravujú na budúce povolanie, bol v roku 2023 na úrovni 20,4 %. Tento podiel je príliš vysoký, uviedla organizácia so sídlom v Ženeve, pričom upozornila, že dve tretiny mladých nezamestnaných tvoria ženy. Od začiatku prieskumov v roku 2005 sa podiel mladých ľudí v skupine NEET zlepšil len o tri percentuálne body.

„Mierové spoločnosti sú založené na troch základných zložkách - stabilita, začlenenie pre všetkých a sociálna spravodlivosť,“ uviedol Gilbert Houngbo, generálny riaditeľ ILO. „Dôstojná práca pre mladých ľudí je základom všetkých troch,“ zdôraznil.

Miera nezamestnanosti medzi nimi na druhej strane klesá. V minulom roku sa dostala na 13 %, čo je najnižšia hodnota od začiatku prieskumov. Tieto štatistiky však zahŕňajú len ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu, upozornila ILO. V rôznych častiach sveta sa zároveň prejavujú veľké rozdiely. Zatiaľ čo mladí ľudia v USA a niektorých častiach Európy nemali takmer žiadne problémy s hľadaním práce, v arabských krajinách a vo východnej a juhovýchodnej Ázii to bolo naopak, uzavrela ILO.