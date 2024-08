Harrisovej tím odmieta Trumpove "hry" o dátume a mieste televíznej debaty

Ako informovala agentúra AP, Trump v noci na sobotu v príspevku na svojej platforme Truth uviedol, že je ochotný diskutovať s Harrisovou 4. septembra na konzervatívnej stanici Fox News. Účasť na predtým plánovanej a dohodnutej debate na stanici ABC Trump odmietol.

Podľa Harrisovej tímu by sa však Trump mal držať pôvodne plánovaného termínu debaty, ktorý bol stanovený na 10. septembra ešte v čase, keď Trumpovým súperom vo voľbách bol úradujúci prezident Joe Biden.

Trump „sa snaží vycúvať z debaty, s ktorou už súhlasil, a beží priamo do Fox News, aby ho zachránila,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ komunikácie Harrisovej tímu Michael Tyler. Trump podľa neho „musí prestať s hrami a zúčastniť sa na diskusii, ku ktorej sa už zaviazal (a to) 10. septembra.“

Aj Kamala Harrisová vo svojom statuse na sieti X Trumpom avizovanú zmenu odmietla a napísala, že 10. septembra bude v štúdiu ABC a že dúfa, že tam uvidí aj Trumpa.

It’s interesting how “any time, any place” becomes “one specific time, one specific safe space.”



I’ll be there on September 10th, like he agreed to. I hope to see him there. https://t.co/zqng89X8QD