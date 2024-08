Táňa Pauhofová: Film Vlny je o blízkosti, odvahe aj o nádeji

Vlny zavedú divákov do slávnej redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu, kde v závere 60. rokov pracujú pod vedením Milana Weinera odvážni novinári.

„Na tento film sa dá pozerať rôznymi očami. Určite si nemyslím, že prinášame mravoučný film, to rozhodne nie. Nie je to ani mrchavá ťažoba o histórii. Podľa mňa je to výborný, silný príbeh a je veľmi veľa dôvodov, prečo ho vidieť,“ podčiarkla Pauhofová. Stvárňuje postavu Věry Šťovíčkovej (1930 - 2015), ktorá v Československom rozhlase pracovala od roku 1949. „Mimoriadnu osobnosť, prísnu, odvážnu a nekompromisnú ženu, ktorá sa napriek strachu dokázala postaviť,“ opisuje herečka výnimočnú redaktorku, ktorá bola súčasťou elitného rozhlasového tímu Milana Weinera v 60. rokoch v Prahe.

Šťovíčková ako zahraničná spravodajkyňa informovala poslucháčov o dianí z poľskej Varšavy. Krátku skúsenosť nadobudla v Albánsku a ako spravodajkyňa pôsobila aj v exotickej Afrike, kde síce zháňali mužov, ale ona jediná bola ochotná ísť a navyše ovládala jazyky. „Celá redakcia medzinárodného života bol elitný tím, rozhlas bol najsilnejšie médium, Milan Weiner si k sebe posťahoval z vonku tých najlepších. Sama Věra Šťovíčková bola predtým niekoľko rokov ako zahraničná redaktorka v Afrike, preto aj vedela výborne francúzsky a jej doménou bola francúzština. Boli to veľmi vzdelaní, múdri, a ukázalo sa, že väčšina z nich aj veľmi odvážni, zrelí ľudia,“ povedala pre TASR Pauhofová k osobnostiam, ktoré sa podieľali na predpokladanom obrodnom procese a pri útoku vojsk Varšavskej zmluvy sa zúčastnili na protiokupačnom vysielaní.

Pauhofová vo Vlnách prekvapí divákov presvedčivou francúzštinou. „Reálne neviem povedať ani jedno slovo, ale učila som sa francúzsky, bolo to veľmi dôležité vzhľadom na to, že Věra francúzštine vládla, nestačilo to len tak nejako prečítať, mala som výbornú učiteľku francúzštiny,“ priznala herečka s tým, že sa k zamilovanému jazyku chce časom vrátiť.

Film Vlny, ktorého niektoré dobové zábery sú autentické a kolorované AI systémom, je v kinách od 1. augusta.