Na tureckých protestoch proti zákonu o túlavých psoch došlo k zrážkam s políciou

Vládnuca strana prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana začiatkom mesiaca predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý znepokojil ochrancov zvierat. Po novom by obce mali povinnosť premiestňovať túlavé zvieratá z ulíc do útulkov, kým nebudú adoptované. Agresívne psy alebo psy s neliečiteľnými chorobami by mali byť utratené. Aktivisti navrhujú radšej masovú kastračnú kampaň.

Demonštranti sa v piatok pokúsili zhromaždiť v centre mesta, ale polícia sa im v tom snažila zabrániť a dostali sa do vzájomných potýčok.

Na proteste bolo vidieť transparenty s nápismi: „Nemôžete ich obkľúčiť, uväzniť a zabiť“ a „Stiahnite ten zákon“.

Populácia pouličných psov v Turecku sa odhaduje na štyri milióny a podľa návrhu zákona obce za posledných 20 rokov vykastrovali 2,5 milióna psov.

Návrh zákona obsahuje informáciu, že v súčasnosti je v krajine 322 útulkov pre zvieratá, ktoré môžu prijať celkovo 105.000 psov, čo je však iba zlomok z celkového počtu túlavých psov.