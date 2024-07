Skupina G7 pracuje na pôžičke 50 miliárd eur pre Ukrajinu krytú ruskými aktívami

Vo vzťahu k technickým a právnym aspektom pôžičky sa podarilo dosiahnuť značný pokrok, povedal Gentiloni na okraj stretnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny najväčších svetových ekonomík v Riu de Janeiro. „Práve včera sme mali stretnutie zamerané na túto mimoriadnu pôžičku pre Ukrajinu,“ uviedol eurokomisár s odkazom na stretnutie ministrov financií G7, ktoré predchádzalo štvrtkovému zasadnutiu skupiny G20 v oblasti financií.

„Som presvedčený, že sa nám to podarí do októbra. Pod októbrom myslím rámcový plán. Potom, samozrejme, sa treba do konca roka obrátiť na trhy,“ dodal Gentiloni.

Lídri skupiny G7 sa v júni dohodli, že budúce výnosy z ruských aktív použijú na financovanie úverov pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd USD. Moskva označila tento krok za nezákonný a zúčastnené štáty obvinila z podkopávania stability medzinárodného finančného systému.

Na základe sankcií uvalených na Moskvu v súvislosti s vojnou na Ukrajine boli zmrazené ruské štátne aktíva v hodnote približne 300 miliárd USD (276,55 miliardy eur). Z tohto objemu sa zhruba 210 miliárd eur nachádza v členských štátoch Európskej únie.

(1 EUR = 1,0848 USD)