Spoločnosti Meta údajne hrozí v EÚ pokuta v miliardách eur

Informuje agentúra Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Európska komisia (EK) by mala pokutu vymerať v najbližších týždňoch. Protimonopolné orgány európskeho spoločenstva podľa zdrojov obviňujú americkú spoločnosť z nezákonného prepojenia jej sociálnej siete Facebook s reklamným portálom Facebook Marketplace. Meta okrem iného údajne znevýhodňuje konkurentov služby Marketplace, keď chcú umiestniť svoju inzerciu na Facebooku alebo službe Instagram, ktorá rovnako patrí pod koncern Meta.

Za porušenie protimonopolných pravidiel EÚ hrozia dotknutým spoločnostiam sankcie až do výšky 10 % ich celosvetového ročného obratu. V prípade Mety by to bolo 13,4 miliardy amerických dolárov (12,35 miliardy eur).

(1 EUR = 1,0848 USD)